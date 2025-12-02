Cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng hoành tráng cỡ nào?

Là tên tuổi lớn trong làng nhạc nên Đàm Vĩnh Hưng cũng sở hữu nhiều tài sản khủng, được xem là đại gia của showbiz Việt. Nhiều năm qua, anh sống trong căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng ở quận 10, TPHCM. Ở Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng cũng sở hữu biệt thự hoành tráng.

Ngôi nhà trị giá cả trăm tỷ của Đàm Vĩnh Hưng vừa bán.

Biệt thự của nam ca sĩ ở Mỹ.

Mới đây, nam ca sĩ thu hút sự chú ý khi thông báo đã bán căn biệt thự tại đang ở và đang xây dựng một cơ ngơi khang trang, hoành tráng hơn tại quận 2, TPHCM chỉ để tiện cho con trai đi học.

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng được chủ nhà mới cho ở tới hết Tết Nguyên đán. Trong thời gian này, anh cũng sắp xếp, đóng gói dần lượng đồ đạc đồ sộ trong nhà để chuyển đi.

Nhiều người tò mò về nơi ở mới của nam ca sĩ sinh năm 1971. Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngần ngại tiết lộ về độ hoành tráng của cơ ngơi này.

Anh nói: " Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất quận 2 giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà ".

Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ anh hy vọng sang năm sẽ được giới thiệu tổ ấm mới của mình đến mọi người.

Đây là mẫu nhà Đàm Vĩnh Hưng từng chia sẻ là mong ước của anh.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc "Tình ơi xin ngủ yên" và "Bình minh sẽ mang em đi", từ đó trở thành tên tuổi nổi tiếng trong và ngoài nước.