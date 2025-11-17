Có người thi tới 128 lần, chi tới hàng trăm triệu đồng vẫn trượt bằng lái xe

Không phải ai cũng nghĩ rằng việc lấy bằng lái xe ở Anh lại là một hành trình gian nan đến vậy. Đáng chú ý, có người đã phải trải qua tới 128 lần thi lý thuyết mà vẫn chưa thể cầm trên tay tấm bằng lái xe mơ ước. Số tiền mà người này đã chi cho các lần thi thử lên tới 2.944 bảng Anh (102 triệu đồng). Điều này cho thấy kỳ thi lái xe ở Anh không chỉ đòi hỏi sự kiên trì mà còn ngốn của thí sinh một khoản tiền không nhỏ.

Không chỉ dừng lại ở trường hợp trên, theo thống kê từ tổ chức Automobile Association (AA) của Anh, nhiều người cũng phải đối mặt với hàng chục lần thử sức trước khi vượt qua bài kiểm tra. Điển hình như một thí sinh khác vừa mới vượt qua kỳ thi lý thuyết sau lần thứ 75 vào năm 2024. Người này đã phải tiêu tốn 1.725 bảng Anh (60 triệu đồng) và dành hơn 90 giờ đồng hồ ngồi trong phòng thi.

Hình ảnh minh họa một sân tập lái tại Việt Nam. Ảnh: MXH

Số liệu này được tiết lộ từ một yêu cầu công khai thông tin và còn hé lộ thêm những trường hợp không kém phần đặc biệt ở phần thi thực hành. Có hai trường hợp đã thi thực hành 37 lần nhưng vẫn chưa đạt. Một người khác kiên trì thi tới lần thứ 43 mới vượt qua. Nếu xét về chi phí, mỗi lần thi thực hành vào ngày thường có giá 60 bảng Anh (2 triệu đồng), còn cuối tuần và buổi tối là 75 bảng Anh (2,6 triệu đồng). Như vậy, với 43 lần thi thực hành, số tiền thí sinh có thể phải bỏ ra rơi vào khoảng 2.580-3.225 bảng Anh (90-112 triệu đồng).

Quản lý điều hành của AA Driving School là bà Emma Bush nhận định rằng: "Có rất nhiều lý do khiến ai đó cảm thấy khó khăn với bài thi lý thuyết và phải thi lại nhiều lần, nhưng cần nhớ rằng số người phải thi nhiều lần như vậy thực sự rất ít". Bà cho biết thêm: "Không dễ để đánh giá thấp lượng kiến thức mà bài thi lý thuyết yêu cầu, bởi nó bao quát từ biển báo giao thông cho đến khoảng cách dừng xe và nhận biết nguy hiểm".

Bài thi lý thuyết ở Anh được áp dụng từ năm 1996 và chia làm hai phần. Phần đầu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm dựa trên Highway Code, thí sinh phải trả lời đúng 43 câu mới đạt yêu cầu. Phần hai là kiểm tra Hazard Perception, nơi thí sinh phải phát hiện nguy hiểm qua các đoạn video và cần ghi được ít nhất 44/75 điểm. Chỉ khi vượt qua hai phần này, thí sinh mới đủ điều kiện đăng ký thi thực hành.

Thực tế cho thấy, không phải ai cũng gặp khó khăn như những trường hợp đặc biệt nêu trên. Tuy nhiên, dữ liệu về số người thi lại nhiều lần cũng đủ khiến nhiều người phải suy ngẫm về độ khó của bài kiểm tra. Dưới đây là bảng thống kê số lượng người thi trượt hơn 10 lần đối với cả hai phần lý thuyết và thực hành:

Số lần thi Bài thi lý thuyết Bài thi thực hành Hơn 10 lần 31.849 14.125 Hơn 20 lần 3.591 375 Hơn 30 lần 802 26 Hơn 40 lần 227 1 Hơn 50 lần 93 0

Nhìn vào bảng trên, có thể thấy rằng có tới 31.849 người đã trượt phần thi lý thuyết trên 10 lần, còn phần thi thực hành cũng không ít người “vượt vũ môn” đến hơn 10 lần với 14.125 trường hợp. Tuy nhiên, số lượng người thi lại trên 40 lần đã giảm mạnh, chỉ còn 227 người với lý thuyết và 1 người với thực hành. Điều này phản ánh sự khắt khe nhưng cũng cho thấy sự kiên trì của các thí sinh trước cánh cửa bằng lái xe.

Song song với việc công bố số liệu, tổ chức AA cũng không quên giới thiệu ứng dụng luyện thi lý thuyết AA Driving School Theory Test của mình với mức giá mở khóa đầy đủ là 4,99 bảng Anh (173.000 đồng). Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ người học như đặt lịch học với giáo viên hướng dẫn đạt chuẩn và lựa chọn trường dạy lái xe cũng được quảng bá rộng rãi.

Việc kỳ thi lái xe ở Anh ngày càng khắt khe khiến nhiều người phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng cả về lý thuyết lẫn thực hành. Không chỉ là bài kiểm tra kiến thức giao thông thông thường, đây còn là phép thử về sự kiên trì, khả năng học hỏi và thích ứng với các tình huống nguy hiểm trên đường. Dù số người thi lại hàng chục lần chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng những câu chuyện đặc biệt như thi 128 lần vẫn trượt lại càng làm nổi bật mức độ “khó nhằn” của tấm bằng lái xe tại Anh.