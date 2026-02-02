Cổ phiếu API vào diện bị kiểm soát, APEC Group nói gì?

Công tu CP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (APEC Group, MCK: API) vừa có văn bản gửi Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội (HNX); UBCKNN công bố thông tin bất thường liên quan đến cổ phiếu.

Theo Quyết định số 406/QĐ-SGDHN ngày 8/4/2025 của HNX, cổ phiếu API vào diện bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023 và năm 2024 là số âm và tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và năm 2024.

Giải trình về các vấn đề này, APEC Group cho biết, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2023 và năm 2024 là số âm do tình hình chung của thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua tại các địa phương chưa thuận lợi dẫn đến doanh thu bán hàng không đạt được như kỳ vọng.

Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và năm 2024, về vấn đề cho vay và lãi cho vay các bên liên quan, APEC đánh giá cao tiềm năng phát triển của các công ty, các khoản cho vay có hợp đồng và được đảm bảo bằng tài sản là các sản phẩm bất động sản từ dự án của các bên đi vay.

Trong năm 2024, Công ty cũng đã tích cực thu hồi các khoản công nợ, số dư cuối kỳ đã giảm đáng kể so với số dư tại thời điểm đầu kỳ.

Về vấn đề tạm ứng, tại thời điểm 31/12/2024 là khoản tạm ứng cho cán bộ nhân viên đi triển khai các dự án tiềm năng, giải phóng mặt bằng các dự án đang thực hiện. Tại thời điểm đó, Công ty đang đôn đốc Cán bộ nhân viên khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn ứng theo đúng quy định.

Phối cảnh dự án Mandala Phú Yên. Ảnh: APEC Group

Về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát, APEC Group đã và đang thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy bán hàng, giải phóng hàng tồn kho từ các dự án bất động sản. Từ đó làm tăng doanh thu và khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế từ lỗ sang lãi trong năm 2025.

Về ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán, đối với khoản cho vay, trong năm 2025 Công ty đã thu hồi hầu hết các khoản vay và lãi cho vay này.

Đối với khoản tạm ứng cho CBNV, đến ngày 31/12/2025, các cán bộ nhân viên đã hoàn thành việc hoàn ứng theo đúng quy định.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2025 của APEC Group ở mức gần 24,2 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Phía công ty cho biết, trong kỳ công ty đẩy mạnh việc bán hàng tồn kho và ghi nhận căn hộ bàn giao tại dự án Aqua Park Bắc Giang, dự án Mandala Phú Yên và dự án Royal Park Huế đồng thời do thay đổi chính sách của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 2025 dẫn đến chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý IV/2025 so với cùng kỳ năm trước trên báo cáo hợp nhất.