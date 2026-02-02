Giá bạc Thượng Hải mất mốc 100 USD/oz: Điều gì đang xảy ra?

Sáng 2/2, giá bạc vật chất tại Thượng Hải lao dốc gần 33 USD/ounce, xuống còn quanh 99 USD/ounce, tương đương mức giảm khoảng 25%. Trên sàn COMEX (Mỹ), giá bạc cũng rơi thẳng đứng về vùng 82 USD/ounce, thấp hơn hơn 17 USD/ounce so với giá tại Thượng Hải.

Cùng xu hướng, giá vàng Thượng Hải giảm về khoảng 4.758 USD/ounce, trong khi giá vàng thế giới lùi xuống quanh 4.730 USD/ounce, mất gần 15% so với mức đỉnh kỷ lục chỉ vài phiên trước đó.

Chất xúc tác trực tiếp cho đợt sụt giảm mạnh này là thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Thông tin trên đã đẩy đồng USD tăng mạnh, qua đó đảo chiều dòng tiền đầu cơ khỏi nhóm kim loại quý. Ông Warsh vốn được biết đến là nhân vật có quan điểm “diều hâu”, ủng hộ duy trì mặt bằng lãi suất cao nhằm kiểm soát lạm phát.

Trong bối cảnh tâm lý lo ngại lan rộng, hoạt động chốt lời diễn ra ồ ạt, kích hoạt làn sóng thanh lý các vị thế mua trên thị trường phái sinh, đồng thời xuất hiện thêm lực bán khống nhằm tận dụng đà lao dốc của giá.

Mặc dù diễn biến giá vàng và bạc sụt giảm mạnh, song giới phân tích cho rằng mức biến động này không quá bất ngờ, do trước đó cả hai kim loại quý đều đã tăng nóng và rơi vào trạng thái quá mua.

Ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets, nhận định nhịp điều chỉnh hiện tại là hệ quả tất yếu của đà tăng quá nhanh trong tháng 1, khi vàng và bạc lần lượt tăng gần 20% và hơn 40%. Theo ông, các chỉ báo kỹ thuật, cùng mức độ sử dụng đòn bẩy và hoạt động quyền chọn cao, đều cho thấy thị trường đã tiến gần vùng đỉnh ngắn hạn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng mức tăng quá mạnh theo tháng đã khiến điều kiện giao dịch trở nên khó khăn, góp phần làm gia tăng biến động.

“Các nhà tạo lập thị trường ngày càng dè dặt trong việc nắm giữ rủi ro, khiến thanh khoản suy giảm và biên giá mua – bán nới rộng,” ông nói. “Nếu nhìn riêng phiên hôm nay thì biến động thực sự điên rồ, nhưng nếu nhìn rộng hơn trong vòng một tuần, đây lại là điều khá ‘bình thường’ với một thị trường vàng đã chuyển từ vai trò ‘người lớn điềm tĩnh’ sang hành xử như một ‘thiếu niên nổi loạn’, tương tự bạc.”

Ông Matthew Piggott, Giám đốc mảng Vàng và Bạc tại Metals Focus, mô tả đợt tăng giá vừa qua là “sự hưng phấn phi lý”, song cho rằng đợt bán tháo hiện tại là một sự điều chỉnh cần thiết và mang tính lành mạnh.

Dù vậy, phần lớn chuyên gia không cho rằng xu hướng tăng dài hạn đã kết thúc. Ông Welsh cho rằng các yếu tố vĩ mô hỗ trợ kim loại quý vẫn còn nguyên, và đợt giảm hiện tại chỉ là điều chỉnh trong xu hướng tăng. Ông Hansen cũng dự báo vàng vẫn có thể hướng tới mốc 6.000 USD/ounce vào cuối năm.

Về rủi ro giảm sâu, bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia chiến lược tại Swissquote, cho rằng vàng có thể kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 4.600 USD/ounce, song nhấn mạnh các nhịp điều chỉnh nhiều khả năng sẽ được xem là cơ hội mua vào, trong bối cảnh nợ công toàn cầu cao, đồng USD suy yếu và bất ổn địa chính trị tiếp diễn.