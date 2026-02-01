Loạt đại gia sàn chứng khoán kiếm tiền kỷ lục: Vingroup lần đầu soán ngôi Petrolimex, Thế Giới Di Động vượt Hòa Phát

Mùa báo cáo tài chính quý 4/2025 khép lại một năm bội thu của các doanh nghiệp hàng đầu trên sàn chứng khoán. 10 “cỗ máy kiếm tiền” nhiều nhất sàn năm 2025 đều ghi nhận doanh thu thuần cao hơn so với cùng kỳ 2024, thậm chí một số cái tên còn lập kỷ lục mới. Trong đó, nhóm Vingroup gây ấn tượng mạnh với mức tăng trưởng cao, lên đến hàng chục %.

Năm 2025, Vingroup (VIC) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt gần 333.000 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử. Bình quân mỗi phút, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được hơn 630 triệu đồng, con số chưa từng có doanh nghiệp nào trên sàn chứng khoán đạt được trong một năm.

Trong năm ngoái, Vingroup ghi dấu việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp. Đáng chú ý, “át chủ bài” trong lĩnh vực bất động sản là Vinhomes cũng ghi nhận doanh thu năm 2025 cao kỷ lục hơn 154.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2024.

Cú bứt phá ngoạn mục đưa Vingroup soán ngôi Petrolimex (PLX) trở thành quán quân doanh thu năm 2025. Đây là lần đầu tiên “đại gia” bán lẻ xăng dầu lớn nhất cả nước đánh mất vị trí này dù doanh thu cũng đạt kỷ lục. Năm 2025, doanh thu của Petrolimex tăng gần 9% so với cùng kỳ, đạt gần 310.000 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi phút, kiếm hơn 590 triệu đồng.

Với hệ thống lên đến 5.500 cửa hàng trên toàn quốc, Petrolimex là nhà phân phối và bán lẻ xăng dầu số 1 Việt Nam chiếm khoảng 50% thị phần nội địa. “Đại gia” Nhà nước này thường xuyên giữ vị trí số 1 sàn chứng khoán Việt Nam về doanh thu hàng năm, trước khi tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trỗi dậy mạnh mẽ trong năm qua.

2025 cũng là một năm bội thu của Thế Giới Di Động (MWG) khi “đại gia” bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần cả năm đạt 156.500 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024 và là mức cao kỷ lục kể từ khi hoạt động. Bình quân mỗi phút trong năm 2025, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm được gần 300 triệu đồng.

MWG hiện đang sở hữu hệ thống bán lẻ thiết bị điện tử và hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam với khoảng 6.000 cửa hàng. Đến cuối tháng năm 2025, MWG có 1.012 cửa hàng TGDĐ; 2.008 cửa hàng ĐMX; 2.559 cửa hàng BHX; 382 nhà thuốc An Khang; 83 cửa hàng Avakids và 181 cửa hàng EraBlue (chuỗi bán lẻ điện máy tại Indonesia).

Theo sát MWG, Hòa Phát (HPG) ghi nhận doanh thu trên 156.000 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 12% so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là mức doanh thu kỷ lục của Hòa Phát trong một năm kể từ khi hoạt động. Bình quân mỗi phút trong năm 2025, tập đoàn của ông Trần Đình Long kiếm gần 300 triệu đồng.

Lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp chính vào tổng doanh thu của Hòa Phát trong năm 2025 với 94%. Trong năm qua, Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước.

Ngoài những cái tên kể trên, trong top đầu sàn chứng khoán về doanh thu còn có nhiều đại diện khối doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực dầu khí như PV Oil (OIL), Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), PV Gas (GAS),… Bộ đôi ngành hàng không là Vietnam Airlines (HVN) và Vietjet Air (VJC) cũng góp mặt trong top 10 với doanh thu cao kỷ lục.

Nhìn chung, hầu hết những “cỗ máy kiếm tiền” trên sàn chứng khoán đều có một năm 2025 bội thu với doanh thu tăng trưởng mạnh, thậm chí cao kỷ lục. Sự tăng trưởng của các doanh nghiệp đầu ngành, đại diện cho đa dạng các lĩnh vực là một tín hiệu tích cực với nền kinh tế nói chung, cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam.