Ông Nguyễn Duy Hưng: Tốt nhất đừng lao theo "sóng" Bitcoin, vàng, bạc nếu chưa hiểu mình đang mua gì

Trên trang facebook cá nhân của Chủ tịch HĐQT SSI, ông Nguyễn Duy Hưng đăng status cảnh báo nhà đầu tư rằng: "Nếu vốn không nhiều và chưa hiểu mình đang mua cái gì, tốt nhất đừng lao vào mấy thị trường kiểu Bitcoin/vàng/bạc theo sóng".

Theo ông Hưng, nhà đầu tư không mất vì “đen”, mà mất vì thiếu kiến thức, thiếu kỷ luật, thừa FOMO. Vốn nhỏ chịu không nổi vài nhịp giảm mạnh — và rất nhanh biến thành học phí.

Để tránh thua lỗ, ông Nguyễn Duy Hưng khuyên nhà đầu tư: "Thị trường lúc nào cũng còn đó. Tiền của mình thì không. Học trước. Tích lũy trước. Rồi hãy nghĩ đến tham gia!".

Bài viết của Chủ tịch SSI lập tức đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác của cộng đồng nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh các tài sản được ông nhắc đến đều lao dốc trong những phiên giao dịch gần đây.﻿

Ghi nhận ﻿vào chiều 1/2, Bitcoin thủng mốc 79.000 USD, xuyên thủng mốc hỗ trợ 80.000 USD sau một đêm rung lắc mạnh. So với đỉnh hơn 126.000 USD lập hồi tháng 10/2025, giá đã điều chỉnh gần 40% và hiện chỉ nhỉnh hơn đáy một năm khoảng 4%. Sắc đỏ cũng lan rộng khi Ether, XRP, ADA đồng loạt giảm hai chữ số.

Giá Bitcoin lao dốc

Nhìn sang thị trường kim loại quý, ﻿theo đà lao dốc của giá vàng thế giới sau khi lập đỉnh, giá vàng miếng trong nước bất ngờ đảo chiều giảm mạnh. Trong hai ngày cuối tuần, vàng SJC rơi sâu khi áp lực chốt lời tăng cao, đồng USD phục hồi và thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng quá nóng. Chủ Nhật (ngày 1/2), giá vàng nhẫn SJC được niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171 triệu đồng/lượng (bán ra). Hiện, giá vàng thế giới niêm yết 4.887 USD/ounce, giảm hơn 600 USD từ vùng đỉnh.

Cùng thời điểm giá vàng có nhiều biến động, 1 tuần qua, với thị trường bạc, tình hình cũng có phần “chóng mặt” không kém.

Thứ Hai (ngày 26/1), giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý vọt lên sát ngưỡng 109,04 triệu đồng (mua vào) và 112,4 triệu đồng (bán ra). So với giá chốt phiên trước đó, mức giá này tương đương mức tăng 5,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 5,68 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Còn đến hôm nay - Chủ Nhật (ngày 1/2), giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý được niêm yết ở mức 84,67 triệu đồng (mua vào) và 87,28 triệu đồng (bán ra).

Diễn biến này cho thấy rủi ro rất lớn khi nhà đầu tư chạy theo tâm lý đám đông trong những đợt tăng nóng. Khi giá liên tục lập đỉnh, nhiều người sợ “mất cơ hội” nên vội vàng mua vào mà không tính đến khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý vốn biến động mạnh, và khi lực chốt lời xuất hiện, giá có thể giảm nhanh hơn tốc độ tăng trước đó.