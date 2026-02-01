Góc nhìn chuyên gia: Xuất hiện tín hiệu tạo đáy ở hai nhóm cổ phiếu, dòng tiền lớn có thể trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch cuối tháng 1/2026 biến động mạnh khi đánh mất 80 điểm 3 phiên đầu tuần trước khi bật tăng trở lại quanh vùng hỗ trợ quan trọng 1.800 điểm. Thanh khoản ghi nhận thấp cho thấy tâm lý thận trọng hiện hữu. Kết tuần, VN-Index giảm 41,75 điểm (-2,23%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.829 điểm.

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên giữa tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 1.798 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xuất hiện tín hiệu tạo đáy ở 2 nhóm cổ phiếu﻿

﻿Nhận định về diễn biến tuần qua, ông Nguyễn Thái Học – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho biết thị trường chứng khoán thể hiện rõ hai trạng thái trái ngược. Nửa đầu tuần là sự tiếp diễn của xu hướng điều chỉnh trước đó, khi VN-Index ghi nhận tổng cộng 7 phiên giảm điểm liên tiếp, phản ánh tâm lý thận trọng và áp lực bán vẫn chiếm ưu thế.

Tuy nhiên, từ 2 phiên cuối tuần, thị trường bắt đầu xuất hiện tín hiệu hồi phục rõ nét. Phiên ngày thứ Năm ghi nhận sự bứt phá của các nhóm Tiêu dùng, Bất động sản khu công nghiệp và Hóa chất, tạo điểm tựa cho chỉ số chung.

Sang phiên giao dịch ngày thứ Sáu, dòng tiền có sự lan tỏa tích cực trên diện rộng nhờ sự hỗ trợ từ các báo cáo kết quả kinh doanh khởi sắc ở nhiều nhóm ngành.

Dù VN-Index không tăng mạnh do thiếu vắng sự dẫn dắt từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm Vingroup, Công nghệ hay Thép, nhưng diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý thị trường đã được cải thiện đáng kể. Điều này mở ra khả năng cao thị trường đã hình thành đáy ngắn hạn, đặc biệt với các nhóm cổ phiếu đã giảm sâu trong giai đoạn trước nhưng chưa có nhịp hồi phục rõ ràng như Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng.

Bước sang tuần giao dịch tới, việc đà giảm tại nhóm cổ phiếu Vingroup đã có dấu hiệu chững lại, trong khi nhóm doanh nghiệp quốc doanh – là nhóm dẫn dắt thị trường trong nhịp tăng trước – cũng chỉ còn chịu áp lực bán không đáng kể, các yếu tố này cho thấy rủi ro giảm sâu đang dần thu hẹp. Đáng chú ý hơn, các tín hiệu tạo đáy đã xuất hiện khá rõ ở nhóm cổ phiếu beta cao như Chứng khoán và Bất động sản.

Do đó, ông Học cho rằng kịch bản hợp lý cho tuần tới là dòng tiền tiếp tục lan tỏa mạnh hơn tại các nhóm cổ phiếu beta cao, giúp thị trường duy trì trạng thái hồi phục. Tuy nhiên, khả năng VN-Index tăng mạnh là không lớn, do nhóm Vingroup dù đã tạm ngưng điều chỉnh nhưng khó có thể hình thành một nhịp hồi phục chữ V ngay trong ngắn hạn.

3 chủ đề đầu tư xuyên suốt năm 2026

Theo quan sát của ông Nguyễn Anh Khoa, Giám đốc phân tích Chứng khoán Agriseco , ﻿diễn biến hồi phục trong 2 phiên cuối tuần thiên về một nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn hơn là sự xác nhận cho một xu hướng tăng mới. Kịch bản phù hợp trong ngắn hạn nhiều khả năng là thị trường đi ngang tích lũy trong biên độ 1.800 – 1.900 điểm.

Ông Khoa đánh giá sự lan tỏa của dòng tiền chưa có sự đồng thuận, dòng tiền vẫn có sự dẫn dắt của nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, và các nhóm ngành được hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô như Dầu Khí, Hóa Chất. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn đang tạo ra lực cản, khiến chỉ số chưa thể bứt phá mạnh mẽ qua các vùng cản tâm lý.

Sau nhịp điều chỉnh, việc thanh khoản sụt giảm cho thấy áp lực bán đã được hấp thụ giúp thị trường tìm lại điểm cân bằng. Đặc biệt trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán, sự trầm lắng của giao dịch là diễn biến mang tính chu kỳ và lành mạnh. Do đó, chuyên gia Agriseco dự báo kịch bản thị trường đang đi vào pha đi ngang tích lũy, củng cố nền giá.

Mùa BCTC Quý 4/2025 đang đi vào chặng cuối khi các doanh nghiệp lần lượt công bố con số KQKD Quý 4 và cả năm 2025. Bức tranh lợi nhuận thị trường đang dần hiện ra với các nhóm ngành có tăng trưởng mạnh như Chứng khoán, Bán lẻ, Vật liệu xây dựng.

" Trong giai đoạn tới, TTCK sẽ tiếp tục trạng thái phân hóa, dòng tiền sẽ tìm đến các nhóm ngành, cổ phiếu có nội lực và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thực chất như nhóm Ngân hàng, Xây dựng & Vật liệu, Bán lẻ ", chuyên gia nêu rõ.

Thêm vào đó, vị chuyên gia Agriseco chỉ ra rằng chủ đề đầu tư xuyên suốt trong năm nay sẽ xoay quanh những động lực chính như sau:

Thứ nhất, câu chuyện đẩy mạnh giải ngân đầu tư công sẽ là chủ đề đầu tư xuyên suốt trong năm nay. Năm 2026 là năm cao điểm của đầu tư công nhờ nguồn vốn phân bổ cho đầu tư công dự kiến ở mức 1,08 triệu tỷ đồng

Thứ hai, nhóm ngành Ngân hàng vẫn sẽ là trọng tâm đầu tư trong năm 2026 với vai trò là trụ cột của nền kinh tế. Triển vọng lợi nhuận ngành dự báo khả quan được thúc đẩy bởi tín dụng tăng trưởng, NIM ổn định và chất lượng tài sản vững chắc.

Cuối cùng, nhóm ngành bán lẻ - tiêu dùng cũng sẽ là một chủ đề đầu tư quan trọng trong năm 2026. Các chính sách và định hướng gần đây của Chính phủ cũng hướng đến việc kích cầu tiêu dùng trong nước thông qua các chính sách như: Tăng mức giảm trừ thuế TNCN, Tăng lương cơ sở, Tăng lương tối thiểu vùng, duy trì giảm thuế VAT từ 10% xuống còn 8%,…

Về chiến lược đầu tư trong giai đoạn hiện tại, ông Khoa cho rằng trong khoảng 2 tuần tới trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thanh khoản thị trường sẽ có xu hướng trầm lắng hơn, diễn biến VN-Index và các cổ phiếu có thể đi vào pha đi ngang củng cố nền giá.

Do đó trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng margin, thay vào đó có thể tận dụng các pha điều chỉnh của thị trường để giải ngân với các nhóm ngành, cổ phiếu có nội lực và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thực chất như nhóm Ngân hàng, Xây dựng & Vật liệu, Bán lẻ, Dầu khí.

" Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng tiền lớn có thể nhập cuộc và kích hoạt pha tăng giá mới một cách mạnh mẽ và rõ ràng hơn. Đó sẽ là thời điểm mua tiếp theo nếu nhà đầu tư muốn gia tăng tỷ lệ cổ phiếu ", ông Khoa dự phóng.