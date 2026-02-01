Sữa Quốc tế Lof lập công ty tại Singapore với vốn đầu tư 29 triệu USD

Mới đây, Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Lof (MCK: IDP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư ra nước ngoài.

Theo đó, Sữa Quốc tế Lof dự kiến đầu tư ra nước ngoài bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật quốc gia tiếp nhận đầu tư. Tên dự án đầu tư là Dự án thành lập công ty đầu tư và thương mại Lof Singapore Pte Ltd tại Singapore.

Tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài dự kiến là Lof Singapore Pte Ltd. Địa chỉ trụ sở chính đặt tại 60 Paya Lebar Road, #06-28, Paya Lebar Square, Singapore 409051.

Mục tiêu chính của tổ chức kinh tế này gồm đầu tư tài chính để góp vốn, mua cổ phần của các công ty tại Singapore với mục đích tham gia quản lý trực tiếp các hoạt động, sản xuất kinh doanh của các công ty và tìm kiêm lợi nhuận.

Ảnh minh họa

Ngoài ra còn có xuất nhập khẩu, phân phối thực phẩm, đồ uống, đồ gia dụng, vải, hàng may mặc, giầy dép và các hàng hóa khác theo quy định pháp luật của Singapore; thực hiện hoạt dộng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trong lĩnh vực dịch vụ thương mại, tài chính.

Tổng vốn mà Sữa Quốc tế Lof dự kiến đầu tư cho dự án này là 29 triệu USD (tương đương khoảng hơn 765 tỷ đồng Việt Nam). Trong đó, 9 triệu USD (tương đương hơn 237,4 tỷ đồng) được lấy từ vốn chủ sở hữu; còn lại 20 tỷ USD (tương đương hơn 537,6 tỷ đồng) là vốn vay.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Sữa Quốc tế Lof ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.870,2 tỷ đồng, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 239,9 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, Sữa Quốc tế Lof mang về doanh thu thuần hơn 7.432,6 tỷ đồng, giảm gần 3% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 177,2 tỷ đồng, giảm 79,8%.

Năm 2025, Sữa Quốc tế Lof lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến ở mức từ 8.400 tỷ đồng đến 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 360 tỷ đồng đến 440 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành được 88,5% kế hoạch doanh thu thuần và 49,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế ở mức tối thiểu đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Sữa Quốc tế Lof tăng 11,5% so với đầu năm, lên mức gần 7.741,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 575,8 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng tài sản; tài sản cố định hơn 2.669 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 4.219,8 tỷ đồng, tăng 19,8% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính gần 2.851,7 tỷ đồng, chiếm 67,6% tổng nợ.