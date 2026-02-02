KIS Việt Nam ra mắt Margin K+, lãi vay chỉ từ 5,5%/năm

Margin K+ cho phép nhà đầu tư vay ký quỹ trong thời gian ngắn với lãi suất ưu đãi rõ ràng, chỉ áp dụng đúng theo số ngày vay thực tế. Thay vì phải chịu mức lãi suất cao cho các khoản vay kéo dài, nhà đầu tư có thể chủ động lựa chọn thời gian vay phù hợp với chiến lược giao dịch, từ đó kiểm soát chi phí và hạn chế áp lực tài chính không cần thiết.

Margin K+ vay ngắn hạn linh hoạt, lãi suất tính đúng theo thời gian nắm giữ

Điểm khác biệt cốt lõi của Margin K+ nằm ở cách tiếp cận vay đúng thời gian, trả đúng chi phí. Sản phẩm cung cấp ba gói vay với thời gian ưu đãi 5 ngày, 10 ngày và 15 ngày, tương ứng với các mức lãi suất ưu đãi lần lượt là 5,5%/năm, 7,8%/năm và 8,7%/năm. Lãi suất được xác định ngay tại thời điểm đăng ký, giúp nhà đầu tư dễ dàng tính toán chi phí vốn trước khi thực hiện giao dịch. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất sẽ quay về mức margin tiêu chuẩn theo quy định của KIS Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong chính sách vay.

Thiết kế này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư giao dịch thường xuyên, có xu hướng nắm giữ cổ phiếu trong thời gian ngắn để tận dụng các nhịp biến động của thị trường. Với Margin K+, nhà đầu tư không còn phải "gánh" lãi suất cao cho những ngày không còn nhu cầu sử dụng đòn bẩy, qua đó tối ưu hiệu quả lợi nhuận ròng trong từng giao dịch.

Tối ưu chi phí vốn, gia tăng hiệu quả giao dịch trong từng nhịp thị trường

Không chỉ mang lại lợi ích về lãi suất, Margin K+ còn được KIS Việt Nam triển khai với quy trình đăng ký và quản lý hoàn toàn trực tuyến trên Website và ứng dụng iKIS. Nhà đầu tư có thể chủ động đăng ký hoặc hủy gói vay chỉ với vài thao tác đơn giản, không cần hồ sơ hay thủ tục phức tạp. Việc đăng ký hoặc hủy gói sẽ có hiệu lực từ ngày làm việc kế tiếp, giúp nhà đầu tư linh hoạt trong việc sắp xếp kế hoạch giao dịch.

Chi phí lãi vay được tính minh bạch vào cuối mỗi ngày, bao gồm cả thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ, giúp nhà đầu tư dễ dàng theo dõi và kiểm soát chi phí. Trong trường hợp hủy gói sau khi đã đăng ký, lãi suất sẽ quay về mức margin tiêu chuẩn của KIS Việt Nam theo quy định hiện hành.

Margin K+ được định vị là giải pháp phù hợp với những nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, hiểu rõ nguyên tắc quản trị rủi ro và chủ động xây dựng chiến lược vào – ra lệnh. Đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, sản phẩm cho phép nhà đầu tư bổ sung margin tạm thời để nắm bắt cơ hội ngắn hạn, đồng thời vẫn duy trì khả năng kiểm soát chi phí vốn.

Với việc ra mắt Margin K+, KIS Việt Nam tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tài chính theo hướng linh hoạt và sát với nhu cầu thực tế của nhà đầu tư. Không chỉ đơn thuần là một gói vay ký quỹ, Margin K+ được xem như công cụ hỗ trợ nhà đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tối ưu lợi nhuận trong từng nhịp thị trường. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tốc độ, tính linh hoạt và khả năng quản trị rủi ro, Margin K+ được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư năng động, mong muốn vay đúng lúc, giao dịch đúng nhịp và tối đa hóa hiệu quả vốn.

Thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi, nhà đầu tư có thể truy cập tại đây.