Sabeco chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

02-02-2026 - 10:49 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 24/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Sabeco.

Sabeco chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, MCK: SAB, sàn HoSE) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin bất thường liên quan đến Nghị quyết của HĐQT.

Theo đó, ngày 29/1/2025, HĐQT Sabeco thông qua Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Cụ thể, ngày 24/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Sabeco. Ngày tổ chức đại hội là 23/4/2026.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2025 ở mức gần 6.837 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn bán hàng giảm 34%, về mức hơn 4.242 tỷ đồng; nhờ đó lợi nhuận gộp tăng 4% lên hơn 2.594 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí bán hàng ở mức gần 1.326 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 264 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và tăng 15% so với quý IV/2024.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2025 của Sabeco đạt hơn 1.119 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Phía Sabeco cho biết, doanh thu thuần thấp hơn cùng kỳ, phù hợp với sự sụt giảm sản lượng do cạnh tranh giai đoạn trước Tết gia tăng, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do nhiều cơn bão và thời điểm Tết khác nhau (Tết năm 2025 vào cuối tháng 1 trong khi Tết năm 2026 vào giữa tháng 2).

Ngoài ra, kết quả cũng bị ảnh hưởng bởi tác động hợp nhất từ việc mua lại Tập đoàn Bia Bình Tây (trở thành công ty con thay vì là công ty liên kết như trong năm 2024).

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế cao hơn năm trước, lần lượt nhờ vào giá malt gạo giảm, hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu được cải thiện và chi phí bán hàng giảm mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng và doanh thu tài chính giảm.

PV

An ninh tiền tệ

