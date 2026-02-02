Nam Long điều chỉnh phương án sử dụng gần 2.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu

Ảnh minh họa

Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long, MCK: NLG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ việc phát hành chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán căn cứ theo báo cáo kiểm toán vốn là gần 2.500 tỷ đồng. Sau khi điều chỉnh và bổ sung, Nam Long dự kiến đầu tư vào công ty chủ lực của tập đoàn 366 tỷ đồng (góp vốn vào Công ty TNHH Nam Long Land 117 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH Nam Long Commercial Property 249 tỷ đồng); thanh toán các khoản vay của công ty tại ngân hàng 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Long cũng dự kiến dùng gần 1.634 tỷ đòng đầu tư vào dự án do công ty sở hữu trực tiếp hoặc dự án sở hữu bởi các công ty con/liên doanh. Trong đó, đầu tư vào Dự án Khu dân cư Nam Long 2 tại Cần Thơ gần 521 tỷ đồng; Góp vốn vào Công ty CP Nam Long VCD để đầu tư và phát triển Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Dự án Waterpoint) giai đoạn 2 tại Long An 500 tỷ đồng; thông qua Nam Long Land, góp vốn vào Công ty TNHH Phát triển Căn hộ Nam Long để mua dự án mới 280 tỷ đồng; góp vốn vào Công ty TNHH NN Kikyo Valora theo hợp đồng đã kts 195 tỷ đồng và góp vốn vào Công ty CP Southgate để đầu tư và 5 phát triển Dự án Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (Dự án Waterpoint) Giai đoạn 1 tại Long An 138 tỷ đồng.

Trong diễn biến mới đây, Nam Long công bố nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt thay đổi tài sản bảo đảm trái phiếu mã NLGH2328001.

Theo đó, Nam Long thông qua việc giải chấp tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã NLGH2328001 là bất động sản tại thửa 7692, tờ bản đồ số 5, địa chỉ tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (nay là xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nam Long VCD.

Tài sản bảo đảm thay thế là gần 27,9 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Southgate thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLIC) và Công ty TNHH Đầu tư Nam Phát Land- công ty con của NLIC. Giá trị tài sản bảo đảm được định giá tại quý III/2025 hơn 830 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu mã NLGH2328001 gồm 5.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 28/9/2023, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/9/2028.

Trước đó, Nam Long vừa công bố Nghị quyết về phê duyệt việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình tại Công ty TNHH Paragon Đại Phước.

Theo nội dung nghị quyết, tổng giá trị dự kiến của thương vụ chuyển nhượng là 312 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất giao dịch, Nam Long dự kiến sẽ nắm giữ 58,9% vốn điều lệ tại Paragon Đại Phước.