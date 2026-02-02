Vừa được đề cử tham gia HĐQT, ông Nguyễn Xuân Thái tăng sở hữu tại LPBS lên 15%

Công ty CP Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa có công bố gửi UBCKNN, Sở GDCK Việt Nam liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần.

Theo đó, ngày 29/1/2026, ông Nguyễn Xuân Thái đã nhận chuyển nhượng hơn 100 triệu cổ phần của LPBS, qua đó nâng sở hữu từ hơn 83,3 triệu cổ phần lên hơn 190 triệu cổ phần; tương ứng tăng từ 6,58% lên 15% vốn LPBS.

Ông Nguyễn Xuân Thái được biết đến là con trai ông Nguyễn Đức Thụy- quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, MCK: STB).

Đáng chú ý, ông Thái mới đây được đề cử vào HĐQT LPBS nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Nguyễn Xuân Thái hiện đang là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Ông Nguyễn Đức Thụy hiện đang đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngoài ông Thái, ông Nguyễn Đức Thụy cũng mới nhận chuyển nhượng hơn 151 triệu cổ phần của LPBS, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 11,93% vốn công ty chứng khoán này.

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của cha con ông Nguyễn Đức Thụy tại LPBS ở mức 26,93%.

Trong một diễn biến khác, LPBS triển khai lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), với khối lượng tối đa 126,68 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 10% lượng cổ phần đang lưu hành.

Nếu hoàn tất chào bán như kế hoạch, vốn điều lệ của LPBS dự kiến tăng từ 12.668 tỷ đồng lên gần 13.935 tỷ đồng.

Bên cạnh kế hoạch IPO, LPBS cũng công bố quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Việt Anh giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 22/1/2026.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, ông Việt Anh đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng đối ngoại.

Theo giới thiệu, ông Hoàng Việt Anh (SN 1988) là Thạc sĩ Tài chính đầu tư tại Đại học Birmingham (Vương quốc Anh) và Cử nhân Thương mại của Đại học RMIT. Ông cũng sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CFA và CMT.

Ông Việt Anh hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng - chứng khoán hơn 15 năm, từng kinh qua nhiều vị trí quản lý liên quan đến nguồn vốn, ngân hàng đầu tư và khách hàng tổ chức tại một số định chế tài chính trong nước.

Trước đây, ông Hoàng Việt Anh từng đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ phận Tư vấn đầu tư (CIO Office) tại BIDV; Giám đốc phụ trách nhóm khách hàng lớn và khách hàng chiến lược tại VNDirect; Giám đốc Khối Nguồn vốn và Đầu tư tại Chứng khoán Pinetree.