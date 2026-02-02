PC1 lãi ròng 1.050 tỷ đồng năm 2025, tăng đột biến 124%, vượt xa kế hoạch

Tập đoàn PC1 (mã PC1) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 5.012 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ 2024. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 660 tỷ đồng, gấp 5 lần quý 4/2024. Trong đó, lãi ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 552 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2025, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 13.085 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.365 tỷ đồng, lần lượt tăng 30% và 92% so với cùng kỳ 2024. Lãi ròng đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 124% so với năm trước và hoàn thành vượt 26% kế hoạch cả năm đề ra.

PC1 tiền thân là Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm, được thành lập ngày 2/3/1963. Hoạt động kinh doanh trọng tâm của doanh nghiệp là đầu tư, kinh doanh bất động sản cùng các dịch vụ liên quan như tư vấn, môi giới, quản lý và vận hành bất động sản. Doanh nghiệp này còn tham gia xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sản xuất và phân phối điện, cũng như xuất nhập khẩu và khai thác, chế biến kim loại.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của PC1 ở mức trên 24.500 tỷ đồng, tăng khoảng 3.500 tỷ so với đầu năm. Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh từ mức 3.300 tỷ đầu năm lên gần 5.300 tỷ vào cuối quý 4. Lợi nhuận sau thuế tích luỹ được gần 1.800 tỷ đồng, tăng gần nghìn tỷ sau 1 năm.

Trong một diễn biến liên quan, cuối năm 2025, HĐQT PC1 đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 11,994 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại công ty Thương mại Đầu tư Tiến Bộ, thời gian thực hiện trong tháng 12/2025.

Ở chiều ngược lại, PC1 muốn góp vốn thành lập CTCP Điện mặt trời Điện Biên với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Trong đó, PC1 góp 3 tỷ đồng bằng tiền mặt, tương ứng 300.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ và trở thành công ty mẹ.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, PC1 đã ban hành Nghị quyết góp 60% vốn để thành lập CTCP PC1 Năng lượng Xanh, với số vốn góp 6 tỷ đồng bằng tiền mặt. Chuỗi động thái trên cho thấy PC1 đang đẩy mạnh chiến lược phát triển và tự chủ nguồn năng lượng, trong bối cảnh nhu cầu điện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng gia tăng.