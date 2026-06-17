Cổ phiếu bất động sản “lao dốc”, VN-Index rung lắc dữ dội trong phiên 17/6

Ngay từ đầu phiên, thị trường mở cửa trong trạng thái tiêu cực. Dòng tiền nhập cuộc sau đó giúp VN-Index vượt tham chiếu vào giữa phiên sáng. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ gia tăng khiến chỉ số có thời điểm lao dốc hơn 20 điểm. Bước sang phiên chiều, lực cầu quay trở lại nhưng chỉ đủ giúp thị trường thu hẹp mức giảm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,74 điểm xuống 1.806,2 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 10,58 điểm lên 330,2 điểm và UPCoM-Index tăng 0,42 điểm lên 127,17 điểm.

Nhóm bất động sản trở thành lực cản lớn nhất của thị trường. Cổ phiếu “họ” Vin chịu áp lực điều chỉnh mạnh sau thông tin Vinhomes không có kế hoạch tiếp tục mở rộng quỹ đất trên phạm vi cả nước trong thời gian tới. Thông tin này khiến nhiều nhà đầu tư đẩy mạnh “chốt lời” trong phiên sáng, kéo thị trường giảm sâu.

Dù vậy, lực cầu “bắt đáy” xuất hiện về cuối phiên đã giúp nhóm cổ phiếu này thu hẹp đáng kể đà giảm. Chốt phiên, VIC giảm 1,03%, VHM giảm 1,1% và VRE giảm 1,75%.

Nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng đồng loạt điều chỉnh như KDH giảm 1,69%, NVL giảm 1,11%, PDR giảm 1,3%, NLG giảm 1,25%... Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn duy trì được sắc xanh như BCM tăng 2,25%, DXG tăng 0,38% và KBC tăng 0,32%.

Trong bối cảnh bất động sản suy yếu, nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ thị trường với hàng loạt cổ phiếu tăng giá tích cực. BID tăng 2,51%, MSB tăng 2,98%, CTG tăng 1,78%, STB tăng 1,12%, EIB tăng 1,18%...

Dòng tiền cũng tìm đến nhóm công nghiệp, giúp nhiều mã ghi nhận diễn biến tích cực như GEX tăng 1,14%, GEE tăng 2,02%, VSC tăng mạnh 6,86%, BMP tăng 3,8% và VGC tăng 1,27%.

Ở nhóm hàng không, diễn biến phân hóa rõ nét khi cổ phiếu VJC của Vietjet tăng 4,28%, trong khi HVN của Vietnam Airlines bất ngờ giảm mạnh 6,42%, sát mức giá sàn.

Cổ phiếu HVN bất ngờ "lao dốc" thẳng đứng ngay sau 2 phiên tăng trần.

Cổ phiếu HVN trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. Sau hai phiên tăng trần liên tiếp vào ngày 15/6 và 16/6, cổ phiếu này bất ngờ bị bán mạnh trong phiên 17/6. Áp lực xả hàng gia tăng đáng kể ở nửa cuối phiên chiều khiến thị giá lao dốc nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng gây sức ép lên chỉ số chung như BSR giảm 1,68%, FPT giảm 1,23%, TCB giảm 1,19%, VCI giảm 1,59%, HCM giảm 1,26%, ACB giảm 1,25%, GMD giảm 1,01%, CII giảm 1,11% và GAS giảm 1,1%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, VIC bị bán ròng đột biến với giá trị hơn 2.236 tỷ đồng, dẫn đầu danh sách xả hàng. Tiếp theo là FPT với 282,95 tỷ đồng, VHM với 235,83 tỷ đồng, TCB với 191,11 tỷ đồng và VCB với 179,19 tỷ đồng.

Ở chiều mua vào, HPG được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị hơn 55 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý khác gồm SSI với 42,84 tỷ đồng, SHB với 40,1 tỷ đồng và FRT với gần 39,9 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 17/6 cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu sau nhịp hồi phục mạnh trước đó. Trong ngắn hạn, dòng tiền đang có xu hướng phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, trong khi bất động sản trở thành nhân tố kéo lùi đà tăng của thị trường.