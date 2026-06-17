Thôi làm CEO GSM, ông Nguyễn Văn Thanh nói rất “nể” và sẽ luôn nhớ 1 điều học được từ tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Từ ngày 16/6, theo thông tin cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Green SM đã thay đổi người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh thôi đảm nhiệm vị trí này vì lý do cá nhân sau hơn 3 năm điều hành doanh nghiệp.

Vào khoảng hơn 13h chiều nay (17/6), trên trang cá nhân, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết hai chữ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ khi nhìn lại chặng đường đã qua là "biết ơn".

Ông Nguyễn Văn Thanh, Cựu Tổng giám đốc Green SM. Ảnh: FBNV

Ông nói bản thân may mắn được trưởng thành trong môi trường Vingroup, được trao nhiều cơ hội để đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và tham gia xây dựng nhiều dự án, từ VinBus, VinFast đến Green SM.

Ông Thanh chia sẻ biết ơn vì bản thân đã may mắn được trưởng thành tại Vingroup, khi được trao nhiều cơ hội để đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo.

“Biết ơn vì được trao những cơ hội mà không phải ai cũng có được. Được khởi nghiệp tới hai lần với VinBus và GSM. Được làm việc với gần như toàn bộ dải sản phẩm khi kiêm nhiệm và quản lý hầu hết các mảng từ VinBus, VinFast, GF cho đến GSM”, ông Thanh cho biết.

Đáng chú ý, điều cựu Tổng giám đốc GSM biết ơn nhất là được đồng hành cùng mọi người. Những người đã sát cánh, dù ngắn hay dài, dù là đồng nghiệp, đối tác, hay cả những người chưa từng quen biết nhưng vẫn luôn ủng hộ thầm lặng.

Bài đăng dài của ông Thanh trên trang cá nhân được nhiều người quan tâm. Ảnh chụp màn hình FBNV

“Sau 7 năm gắn bó với Vingroup và hơn 3 năm xây dựng Xanh SM từ những ngày đầu khi dự án còn nằm trên giấy, đến hôm nay khi Xanh đã trở thành một hiện tượng của cả khu vực, bắt đầu từ một người đến 250.000 nhân sự (hầu hết là full-time), gần 100 triệu khách hàng và đối tác tại 7 quốc gia. Đó là một hành trình tuyệt vời mà không nhiều người may mắn có được trong đời”, ông Thanh bộc bạch.

Theo ông, khi quyết định xin phép dừng lại, ông đã đắn đo rất nhiều. Bởi 7 năm là quãng thời gian đủ dài để hình thành một thói quen, một tình cảm, một sự thân thuộc mà không dễ gì rời xa.

“Nhưng vì một số lý do cá nhân, gia đình, và cả những dự định phía trước, tôi nghĩ đã đến lúc dừng lại một nhịp để có những thay đổi mới”, ông Thanh cho hay.

Ông Nguyễn Văn Thanh nói thêm rằng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Lãnh đạo, các Phó Chủ tịch Tập đoàn, và đặc biệt là Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, người mà ông được học hỏi và nể phục nhất.

“ Anh đã dạy tôi rất nhiều về quản trị, về kinh doanh, và đặc biệt là về một lý tưởng lớn đi cùng với lòng yêu nước và tinh thần phụng sự xã hội . Đó là điều tôi sẽ luôn mang theo trên con đường phía trước”, ông Thanh chia sẻ về Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Với ông Thanh, việc được đồng hành và lớn lên cùng với GSM là một hành trình rực rỡ.

Ngoài ra, ông Thanh cũng chia sẻ về dự định sắp tới: “Tôi vẫn sẽ làm việc đến tháng 7 để khai trương thêm 2 thị trường mới, đúng dịp kỷ niệm 7 năm làm việc, 7 quốc gia, khép lại một hành trình Xanh trọn vẹn. Sau đó tôi sẽ chuyển về TP HCM sinh sống”.

Ông Nguyễn Văn Thanh đã làm CEO Green SM từ thời điểm mới thành lập

Dưới sự điều hành của ông Nguyễn Văn Thanh, trong 3 năm qua, Green SM liên tục mở rộng quy mô hoạt động trong và ngoài nước. Ảnh: FBNV

Theo bản đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) đã thay đổi Tổng giám đốc từ ngày 16/6. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh xin từ nhiệm chức vụ này vì lý do cá nhân, sau hơn 3 năm đảm nhiệm. Người thay thế vị trí này là ông Nguyễn Quốc Tuấn, sinh năm 1977.

Trên thực tế, ông Nguyễn Văn Thanh được bổ nhiệm là Tổng giám đốc Green SM kể từ tháng 3/2023, thời điểm công ty mới thành lập. Trước đó, ông cũng gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2019 và từng đảm nhận một số chức vụ như Phó tổng giám đốc VinBus hay Phó tổng giám đốc VinFast.

Đặc biêt, năm 2022, ông từng được Forbes ghi nhận trong danh sách Under 30 Asia Class Of 2022, những doanh nhân dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng tại châu Á.

Trước khi gia nhập Vingroup, từ năm 2016 - 2019, ông Nguyễn Văn Thanh từng giữ vai trò quản lý tại một số công ty như Cargill Nutrition, Lazada Logistics...

Sau 3 năm thành lập, Green SM đã hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và triển khai dịch vụ tại nước ngoài, với các thị trường, bao gồm Ấn Độ, Lào, Indonesia và Philippines. Đáng chú ý, quy mô vốn của công ty này đã đạt hơn 43.000 tỷ đồng và đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).