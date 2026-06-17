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Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 24.000 tỷ đồng.

Lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index thu hẹp đà giảm đáng kể về cuối phiên. Kết phiên 17/6, VN-Index giảm gần 1,74 điểm lên sát 1.806 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE vượt 24.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.176 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 3.129 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 55 tỷ đồng. Theo sau, SSI và SHB là mã tiếp theo được gom mạnh 43 và 40 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 2.300 tỷ đồng. Theo sau là FPT và VHM, lần lượt bị bán ròng 283 tỷ đồng và 235 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 25 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 2,3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, HUT, VC3.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 24 tỷ đồng; theo sau TNG bị bán 5 tỷ, VCS, SHS, MBS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 22 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu F88 được khối ngoại mua 3,2 tỷ đồng. Theo sau, TVN và AIG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 16 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , DDV, , , ,...

Mai Chi

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