Sập bẫy 'nữ doanh nhân', mất trắng tiền tỷ

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng, gồm Phang Văn Ý (SN 2000), Vi Đức Sang (SN 1999), Ngân Tiến Duy (SN 1998), Bùi Quang Huy (SN 2002) và Lô Văn Quang (SN 2000), cùng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, qua công tác nắm tình hình liên quan đến công dân Việt Nam xuất cảnh sang nước ngoài lao động, kinh doanh, cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng thường xuyên di chuyển sang Lào và Campuchia có dấu hiệu tham gia các đường dây lừa đảo công nghệ cao nhắm vào người Việt Nam.

Từ chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp xác minh, làm rõ nhóm đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào). Dù ít khi có mặt tại địa phương nhưng các đối tượng liên tục gửi tiền về cho gia đình xây dựng nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản giá trị lớn.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng làm việc cho một tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này sử dụng sim rác đăng ký hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt. Sau khi kết bạn, trò chuyện và tạo dựng lòng tin, các đối tượng từng bước dẫn dắt nạn nhân vào các mối quan hệ tình cảm trên không gian mạng.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Khi “con mồi” hoàn toàn tin tưởng, chúng giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lời cao thông qua sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên “Bitsten”. Các đối tượng liên tục khoe lợi nhuận hấp dẫn, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào những tài khoản trung gian để tham gia đầu tư.

Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống giao dịch chỉ là vỏ bọc được dựng lên nhằm đánh lừa nạn nhân. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt rồi cắt đứt mọi liên lạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Bắc Ninh, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng . Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với các mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội, nhất là những lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý.