Một thế lực trong nước bất ngờ tung 2.300 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 17/6 ghi nhận cổ phiếu Vingroup (mã VIC) bị khối ngoại bán ròng mạnh 11,5 triệu đơn vị, tương đương hơn 2.300 tỷ đồng. Thế lực đã tung tiền cân lại khối lượng bán từ khối ngoại là nhà đầu tư trong nước (khối nội).

Các giao dịch chủ yếu diễn ra thông qua kênh thoả thuận. Trong phiên 17/6, cổ phiếu VIC xuất hiện 2 giao dịch thoả thuận với tổng khối lượng 10,8 triệu đơn vị tại mức giá 194.000 đồng/cp, tương ứng giá trị khoảng gần 2.300 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap

Phiên 17/6 cũng chứng kiến biến động rất mạnh của thị trường dưới tác động của nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM. 2 cổ phiếu này có thời điểm giảm mạnh 3-4% trước khi “rút chân” về cuối phiên, mức giảm thu hẹp còn khoảng 1%. Nhờ đó, VN-Index đóng cửa chỉ giảm nhẹ chưa đến 2 điểm dù trong phiên có lúc mất hơn 20 điểm.

Cổ phiếu “họ” Vingroup biến động mạnh sau khi ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes chia sẻ một thông tin bất ngờ về việc dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam. "Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam", ông Hoa cho biết.

Lãnh đạo Vinhomes khẳng định, quyết định này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản. Ngược lại, công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.

Theo ông Hoa, quyết định trên xuất phát từ hai lý do chính. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, chúng tôi đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5 – 7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, giờ là lúc Vinhomes cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có để tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 ở mức 485.000 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế dự kiến 35.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lập kỷ lục mới cả về doanh thu và lợi nhuận.

Vingroup cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nhằm củng cố ba trụ cột chính: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Thiện nguyện Xã hội, đồng thời mở rộng phát triển theo ba lĩnh vực hoạt động mới gồm Hạ tầng, Năng lượng xanh và Văn hóa. Để phục vụ chiến lược mở rộng, HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết sẽ triển khai nhiều hình thức huy động vốn thông qua các công cụ tài chính trong và ngoài nước.﻿

Năm nay, tập đoàn giao mục tiêu tăng trưởng cao cho các đơn vị trong hệ sinh thái. Ở mảng công nghiệp, VinFast đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô điện và hướng tới một triệu xe máy điện. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm chi phí dài hạn cho các mẫu xe phân khúc B và C mới, dự kiến thương mại hóa từ năm 2026.

Trong lĩnh vực Bất động sản nhà ở, Vinhomes đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản với các khu đô thị quy mô lớn, tọa lạc tại vị trí đắc địa và kết nối giao thông thuận lợi.

Ở mảng du lịch – giải trí, Vinpearl tập trung vào phân khúc MICE và dịch vụ tiệc cưới, đồng thời phát triển các quần thể du lịch mới. Trong đó, quần thể tại Tuyên Quang dự kiến ra mắt trong năm nay, với tham vọng trở thành điểm đến văn hóa – sinh thái độc lập.