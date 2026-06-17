Một "ông lớn" bị tự doanh CTCK bán ròng đột biến trong phiên 17/6

Sau 2 phiên phục hồi tăng điểm nhẹ, thị trường đã có diễn biến rung lắc mạnh trong phiên 17/6. Chỉ số chính chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh sau đó phục hồi tốt với thanh khoản, lực cầu giá lên cải thiện trong phiên chiều. Đóng cửa, VN-Index giảm 1,74 điểm (-0,10%) về mức 1.806,10 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 3.176 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 167 tỷ đồng trên HOSE.

Ở chiều bán, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại HPG với giá trị -97 tỷ đồng, tiếp theo là FRT và VIB cùng ghi nhận mức -34 tỷ đồng, VHM (-29 tỷ), TCB (-26 tỷ) và bộ ba STB, MWG, MBB cùng ở mức -25 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN cũng bị bán ròng 16 tỷ đồng, trong khi SSI ghi nhận giá trị bán ròng 7 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu FPT được mua ròng mạnh nhất với giá trị 27 tỷ đồng. Theo sau là ACB (23 tỷ), NVL (21 tỷ), VGC và VCG cùng đạt 10 tỷ đồng, GEX (8 tỷ), VIC (7 tỷ), EIB (6 tỷ), CTG và VCI cùng được mua ròng 5 tỷ đồng.