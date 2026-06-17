'Kỳ lân' công nghệ đắt giá của ĐNÁ sắp IPO, định giá mục tiêu 9 tỷ USD

Nếu diễn ra thành công, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Mynt - tập đoàn dẫn dắt cuộc cách mạng tài chính số (Fintech) lớn nhất Philippines - sẽ là thương vụ lên sàn quy mô lớn kỷ lục trong vòng 5 năm qua. Thương vụ thậm chí có khả năng vượt qua thành tích vô tiền khoáng hậu mà tập đoàn thực phẩm và đồ uống Monde Nissin từng thiết lập năm 2021 với trị giá 1 tỷ USD.

Với việc chính thức được hội đồng quản trị và các cổ đông thông qua kế hoạch nộp đơn IPO lên Sàn giao dịch Chứng khoán Philippines (PSE), Mynt đang hướng tới mục tiêu gọi vốn từ 1 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD, tương ứng với mức định giá chạm mốc 8-9 tỷ USD.

Theo Nikkei, Mynt nhiều khả năng sẽ bắt đầu các buổi tiếp xúc và gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức cốt lõi vào tháng Tám tới. Việc giành được cam kết từ các bệ đỡ tài chính sừng sỏ này sẽ giúp công ty định hình chiến lược một cách hiệu quả - yếu tố sống còn trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động khó lường.

Hiện tại, cả Mynt lẫn cổ đông lớn nhất của hãng là tập đoàn viễn thông Philippines Globe Telecom đều từ chối phản hồi trước các yêu cầu bình luận. Gã khổng lồ thanh toán kỹ thuật số Ant International - đơn vị đang nắm giữ hơn 30% cổ phần tại Mynt - cũng giữ thái độ im lặng.

Bệ phóng từ siêu ứng dụng GCash

Động lực cốt lõi đứng sau sự tự tin của Mynt chính là GCash. Được thành lập từ năm 2004, GCash vươn mình trở thành một trong những hệ sinh thái kỹ thuật số không dùng tiền mặt lớn nhất Philippines, thu hút tới 94 triệu người dùng đăng ký ví điện tử và siêu ứng dụng tài chính này.

Được vận hành trực tiếp bởi Mynt (tên gọi chính thức là Globe Fintech Innovations), siêu ứng dụng GCash không chỉ cho phép người dùng thanh toán hóa đơn, chuyển tiền nhanh, mà còn mở rộng sang một danh mục dịch vụ tài chính toàn diện đang tăng trưởng nóng, bao gồm gửi tiết kiệm, tín dụng, đầu tư và bảo hiểm.

Đặc biệt, nền tảng này hiện đang hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua mạng lưới đối tác chiến lược, trong đó có giải pháp Alipay+ của tập đoàn Ant Group.

“Trong thập kỷ qua, Mynt đã phát triển từ một nhà điều hành ví điện tử thành siêu ứng dụng tài chính số một và hệ sinh thái thanh toán không tiền mặt lớn nhất tại Philippines”, b à Martha Sazon, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mynt, cho biết.

“Sự ủy quyền của Hội đồng quản trị và các cổ đông cho phép chúng tôi hướng tới việc niêm yết công khai tiềm năng như một bước tiếp theo trong hành trình phát triển của Mynt, đồng thời tiếp tục tập trung vào các ưu tiên đã đưa chúng tôi đến thành công này: phục vụ khách hàng, hỗ trợ các nhà bán lẻ, tăng cường nền tảng của chúng tôi và xây dựng doanh nghiệp cho tương lai lâu dài.”

‍Bên cạnh Globe Telecom (nắm giữ 34% cổ phần) và Ant International, danh sách các định chế tài chính đứng sau hậu thuẫn cho sự phát triển của GCash còn quy tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới như Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ của Nhật Bản và quỹ đầu tư cổ phần tư nhân quốc tế Warburg Pincus.

“Chúng tôi hy vọng hành trình của Mynt cũng có thể truyền cảm hứng cho các công ty và startup Philippines, thúc đẩy tinh thần đổi mới và khởi nghiệp trong cộng đồng công nghệ địa phương, đồng thời quảng bá Philippines như một trung tâm sôi động về công nghệ và đổi mới fintech ở Đông Nam Á” , bà Sazon nói.

Theo: Nikkei, WSJ﻿