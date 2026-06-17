CEO Nguyễn Văn Thanh chính thức lên tiếng sau khi rời Green SM

Ông Nguyễn Văn Thanh.

Những ngày gần đây, thông tin về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Green SM – hãng taxi điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Theo đó, ông Nguyễn Văn Thanh (còn gọi là Thanh Nguyễn), một trong những nhân sự gắn bó với doanh nghiệp từ những ngày đầu thành lập, sẽ rời vị trí CEO.

Người được giao đảm nhiệm cương vị Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Hiện ông Tuấn cũng đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, phụ trách lĩnh vực đầu tư và quan hệ quốc tế.

Sau khi thông tin thay đổi nhân sự được công bố, ông Thanh Nguyễn đã có những chia sẻ chính thức đầu tiên trên trang cá nhân liên quan đến quyết định này.

Ông Thanh Nguyễn cho biết cảm xúc lớn nhất của mình khi nhìn lại chặng đường đã qua là sự "biết ơn". Ông đánh giá Vingroup là môi trường giúp bản thân trưởng thành, từ các vị trí quản lý cấp trung đến đội ngũ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn.

Ông Thanh Nguyễn cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những cơ hội khi tham gia xây dựng hai dự án VinBus và GSM. Theo ông, đây là những trải nghiệm hiếm có khi được trực tiếp tham gia phát triển nhiều mảng kinh doanh khác nhau trong hệ sinh thái Vingroup.

Nhìn lại hành trình xây dựng Xanh SM, ông cho biết doanh nghiệp đã phát triển từ một dự án trên giấy trở thành thương hiệu hoạt động tại 7 quốc gia, với khoảng 250.000 nhân sự cùng mạng lưới gần 100 triệu khách hàng và đối tác. Ông đánh giá đây là một trong những dấu mốc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của mình.

Theo chia sẻ của cựu lãnh đạo Green SM, quyết định rời Vingroup được đưa ra sau nhiều cân nhắc. Bên cạnh các yếu tố cá nhân và gia đình, ông mong muốn dành thời gian cho những kế hoạch mới trong tương lai.

Dù không còn giữ vai trò điều hành, ông Thanh Nguyễn cho biết sẽ tiếp tục làm việc đến hết tháng 7 để hoàn tất kế hoạch khai trương thêm hai thị trường mới của Xanh SM. Sau đó, ông dự kiến chuyển vào TP.HCM sinh sống và sẵn sàng tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới với doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng khởi nghiệp.

Gia nhập Vingroup năm 2019, ông Nguyễn Văn Thanh từng là Phó Tổng Giám đốc VinBus và thuộc nhóm lãnh đạo trẻ của tập đoàn. Tại VinBus, ông tham gia triển khai các tuyến xe buýt điện tại Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc, góp phần đặt nền móng cho mô hình vận tải công cộng xanh. Tháng 3/2023, khi tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, ông Thanh được bổ nhiệm làm CEO toàn cầu. Chỉ sau 38 ngày, Green SM đã đưa dịch vụ taxi điện vào hoạt động tại Hà Nội và TP.HCM. Dưới sự điều hành của ông Thanh, Green SM liên tục mở rộng quy mô. Tháng 2/2026, GSM hoàn tất sáp nhập Green Future (GF), trước khi chính thức đổi tên thương hiệu thành Green SM vào tháng 4. Đến tháng 6/2026, hãng khai trương dịch vụ Green SM Limo tại New Delhi (Ấn Độ), mở rộng hiện diện sang thị trường thứ năm sau Việt Nam, Lào, Indonesia và Philippines. Sau gần 2 năm hoạt động, Green SM đạt mốc 1 triệu chuyến xe mỗi ngày tại Việt Nam. Theo Mordor Intelligence, doanh nghiệp chiếm 54,51% thị phần taxi công nghệ trong quý I/2026, tăng từ 51,5% của quý trước. Ngoài gọi xe, Green SM hiện cung cấp thêm các dịch vụ giao hàng, giao đồ ăn và cho thuê xe tự lái. Trong dịp kỷ niệm 3 năm thành lập, ông Thanh cho biết Green SM đã đạt 80 triệu lượt tải ứng dụng, trong đó hơn 20% đến từ thị trường quốc tế, đồng thời xây dựng mạng lưới gần 200.000 nhân sự và đối tác. Trong thời gian ông giữ cương vị Tổng Giám đốc, vốn điều lệ của GSM cũng tăng mạnh từ 3.000 tỷ đồng lên 43.400 tỷ đồng.



