Ngay trước khi hết thời hạn đăng ký mua IPO, công ty mẹ của Điện Máy Xanh báo doanh thu cao kỷ lục

Theo báo cáo kết quả kinh doanh mới công bố, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) ghi nhận doanh thu thuần5 tháng đầu năm đạt 79.159 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ (YoY) và hoàn thành 43% kế hoạch cả năm.

Tính riêng trong tháng 5, MWG đạt khoảng 16.663 tỷ đồng doanh thu, tăng 32,3% YoY và là mức kỷ lục từ khi hoạt động.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) – đơn vị vận hành các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh là một trong những động lực tăng trưởng của MWG .

Trong 5 tháng đầu năm, DMX đạt doanh thu gần 54.500 tỷ đồng trong năm tháng 2026, tăng 33% YoY. Tăng trưởng trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu từ tăng trưởng cửa hàng hiện hữu (SSSG) đạt 33%.

Các chuỗi tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở cửa hàng mới, trong đó Topzone có kết quả tốt nhất nhờ doanh thu sản phẩm Apple tăng 55% YoY. Các ngành hàng chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15%-55% YoY. Trong đó máy lạnh đang tăng tốc nhờ yếu tố mùa vụ hè.

Với mảng tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích, doanh thu từ mua trả chậm tăng 49% YoY, với tỷ trọng doanh thu từ trả chậm chiếm 39%. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích & ngân hàng lên tới 46 nghìn tỷ đồng đến từ 31 triệu giao dịch.

Với Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu tăng 49% YoY, với doanh thu ngoài DMX chiếm 11%.

Với Super App, doanh thu đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng (gồm Super App và kênh online) chiếm 11% tổng doanh thu DMX với 18 ,7 triệu thành viên Super App (tăng 1 triệu thành viên so với đầu năm).

Với Erablue (Indonesia), chuỗi đạt doanh thu 1.560 tỷ IDR, tăng 93% YoY, với 64 cửa hàng mở mới sau năm tháng 2026 và đạt mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu là 19%.

Đáng chú ý, DMX đang trong quá trình chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị vốn huy động 14.360 tỷ đồng. Định giá trước IPO vào khoảng 3,35 tỷ USD.

Mức giá IPO là 80.000 đồng/cp, tương ứng PEfw khoảng 10,2 lần, thấp hơn mức trung bình của nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong khu vực. Ngoài ra, nhà đầu tư mua IPO còn được hưởng cổ tức đặc biệt năm 2026 dự kiến 40%/mệnh giá, tương ứng 4.000 đồng/cp, bên cạnh cổ tức hàng năm tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Sau 16h00 ngày 17/06/2026, hệ thống sẽ đóng nhận đăng ký mua IPO DMX. Đây được xem là cơ hội cuối để nhà đầu tư tham gia thương vụ IPO tỷ USD ngành bán lẻ lớn nhất năm nay trước khi cổ phiếu chính thức lên sàn.

Bên cạnh DMX, một động lực tăng trưởng khác của MWG là Bách Hóa Xanh (BHX) cũng ghi nhận kết quả khả quan , đạt hơn 23.000 tỷ đồng doanh thu trong 5 tháng đầu năm, tăng 22,5% YoY. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG .

BHX đã có thêm 532 cửa hàng trong năm tháng đầu năm. Nhóm này đã ghi nhận tổng lợi nhuận hoạt động dương trực tiếp ở cấp độ cửa hàng và bù đắp được một phần chi phí kho vận. Các cửa hàng mở mới năm 2025 duy trì lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi đã tính chi phí kho vận. Trong khi đó, các cửa hàng mở từ năm 2024 trở về trước tiếp tục cải thiện hiệu quả vận hành thông qua tối ưu chi phí.

Chuỗi nhà thuốc An Khang ghi nhận doanh thu 5 tháng đầu năm 2026 tăng gần 21% YoY. Chuỗi tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành và từng bước tiến gần mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn.

Chuỗi AvaKids tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu trong năm tháng đầu năm so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 5, MWG có 1.012 cửa hàng TGDĐ (bao gồm Topzone), 2.004 cửa hàng ĐMX, 3.051 cửa hàng BHX, 416 cửa hàng An Khang, 95 cửa hàng AvaKids và 245 cửa hàng EraBlue.