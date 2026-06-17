F88 chốt giá phát hành công chúng 71.000 đồng/cp

Sức hấp dẫn của F88 không chỉ đến từ bệ phóng sinh lời ROE vượt trội, mức định giá PEG chỉ quanh 0,5, một lịch sử giao dịch đã được "thử lửa" trên UPCoM mà còn "ăn khớp" với làn sóng IPO/niêm yết của các doanh nghiệp tư nhân chất lượng cao.

"Hiện tượng" UPCoM sắp phát hành giá 71.000 đồng/cp

Đợt phát hành huy động dự kiến là 1.562 tỷ đồng được dùng để mở rộng quy mô hoạt động của chuỗi cửa hàng F88, mang thêm một đặc tính khác biệt: Cổ phiếu này đã có một lịch sử giao dịch và được thị trường định giá trên sàn UPCoM.

Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận hồ sơ và phương án chào bán, F88 sẽ tiến hành chào bán ra công chúng và tiến đến niêm yết HOSE ngay trong 2026.

F88 là một trong những hiện tượng đáng nhớ nhất trên UPCoM khi vươn lên trở thành nhóm hiếm hoi có thị giá giao dịch liên tục cao hơn giá chào sàn, ghi nhận mức tăng hơn 465% kể từ ngày lên UPCoM. Xu hướng tăng giá này diễn ra khá bền bỉ và bám sát nhịp độ tăng trưởng của kết quả kinh doanh cũng như các sự kiện chia thưởng cổ phiếu.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường chung suy giảm thanh khoản và phân hóa mạnh (nếu loại trừ nhóm Vingroup, VN-Index thực chất giảm 1,1% từ đầu năm), F88 vẫn ghi nhận mức tăng 76% từ đầu năm và tăng 23% chỉ trong 2 tháng gần nhất (tính đến 15/6).

Việc F88 chốt mức giá chào bán 71.000 đồng/cp – thấp hơn 13% so với giá đóng cửa phiên 16/5 – được xem là một chiến lược khôn ngoan, không chỉ tạo ra biên độ an toàn cho nhà đầu tư, mà còn giảm thiểu những lo ngại về rủi ro "hàng mới lên sàn". Một cổ phiếu đã có vùng giá được thị trường chấp nhận chính là điểm tựa niềm tin vững chắc nhất để giới đầu tư tham gia vào đợt phát hành này.

Theo đại diện của F88 chia sẻ, giá phát hành được xây dựng dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa các bên và đảm bảo đợt phát hành thành công trọn vẹn, qua đó khơi thông nguồn vốn tài trợ cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Nếu đợt phát hành thành công, doanh nghiệp sẽ được bổ sung ngay một nguồn vốn dài hạn hơn 1.500 tỷ đồng, so với việc tăng đòn bẩy vay mượn để tài trợ cho kế hoạch mở rộng – vốn đang chịu mức lãi suất xấp xỉ 14-15%/năm, thì chúng tôi cố gắng đa dạng hoá nguồn vốn để tối ưu chi phí. Đối với nhà đầu tư mới, việc giá phát hành có chiết khấu so thị giá là thông lệ cần thiết để tạo động lực cho họ tham gia đợt phát hành.

Bên cạnh đó, đợt chào bán sẽ giúp F88 mở rộng cơ cấu cổ đông đại chúng, trực tiếp cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu. Việc phân bổ lại tỷ lệ sở hữu này cũng là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn chuyển niêm yết sang sàn HOSE.

Khi công ty đảm bảo được tăng trưởng bền vững, cổ phiếu có thanh khoản với nhiều nhà đầu tư đồng hành hơn, lợi ích của cổ đông nói chung sẽ là nền tảng định giá cao hơn trong tương lai, ông Tuấn chia sẻ.

Ghi nhận thảo luận trên thị trường, kỳ vọng lớn đối với F88 trong ngắn hạn đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh vượt trội trong quý 2/2026. Với đặc tính cổ phiếu tăng trưởng, lượng hàng trên thị trường không quá nhiều, và có chất xúc tác từ việc tăng vốn chuyển sàn - F88 được lựa chọn là cổ phiếu cho giai đoạn này.

Theo nhìn nhận của các chuyên gia phân tích, F88 sẽ duy trì quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi việc tiếp tục mở rộng quy mô mạng lưới và phân phối đa kênh sâu rộng hơn. kế hoạch tăng trưởng tham vọng tối thiểu 25%/năm từ nay tới 2030 của doanh nghiệp tài chính thay thế duy nhất giao dịch trên sàn chứng khoán này.

Lợi thế lớn nhất của F88 chính là năng lực bán chéo (cross-selling) đa dịch vụ trên cùng một tệp khách hàng. Mạng lưới O2O sẽ là kênh phân phối hoàn hảo để F88 mở rộng bán các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ tài chính. Khách hàng có thể tìm hiểu sản phẩm trên app/website (online) và được tư vấn trực tiếp, cặn kẽ tại cửa hàng (offline).

Vị thế đầu ngành và định giá hấp dẫn từ bệ phóng tăng trưởng kỷ lục

Với nền tảng kinh doanh tăng trưởng vượt trội, ROE ấn tượng 38% thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp cho vay cầm đồ trong khu vực - trở thành bệ đỡ quan trọng cho dòng tiền trên thị trường chú ý đến cổ phiếu F88 - dù cổ phiếu này chỉ đang đăng ký trên sàn UPCoM.

Giá cổ phiếu F88 duy trì xu hướng tăng khá bền bỉ từ khi chào sàn UPCoM tới nay với thanh khoản cải thiện đáng kể

Theo báo cáo từ FiinGroup, ngành tài chính thay thế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với quy mô dư nợ ước đạt 283.000 tỷ đồng vào năm 2025 (CAGR 17-20%). Trên "miếng bánh" khổng lồ đó, F88 đang thiết lập vị thế độc tôn (market maker) khi đạt tới 85% thị phần dư nợ của các chuỗi cầm đồ thế hệ mới với quy mô 7.216 tỷ đồng vào cuối 2025.

Dư địa thị trường rộng lớn đã được doanh nghiệp chuyển hóa thành lợi nhuận thực tế. Khép lại quý 1/2026, F88 ghi nhận con số kỷ lục với lợi nhuận trước thuế đạt 303,5 tỷ đồng (tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ). Doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng và dư nợ cho vay tiệm cận 7.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ trọng khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ vọt lên mức 68%. Nhờ hiệu suất hoạt động tối ưu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của F88 duy trì ở mức ấn tượng 38%, thuộc nhóm cao nhất trong các doanh nghiệp bán lẻ tài chính khu vực.

Vietcap ước tính lợi nhuận F88 có thể tăng khoảng 40% trong năm 2026, trong bối cảnh doanh thu quý 1- quý thấp điểm trong năm - tăng 54% và mảng bảo hiểm tăng 93%, với bảo hiểm độc lập dần trở thành động lực tăng trưởng mới.

Dựa trên EPS trượt 4 quý tính đến Q1/2026 và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 dự báo đạt 37%, SHS Research tính toán, F88 đang được giao dịch ở hệ số PEG 0,54x, tương đương hệ số PE chỉ bằng 54% so với tốc độ tăng trưởng, được đánh giá là mức định giá hấp dẫn.

Chuyển sàn HOSE, tiếp nối làn sóng niêm yết chất lượng cao

Đặt câu chuyện chào bán ra công chúng (PO) và chuyển sàn niêm yết của F88 trong làn sóng doanh nghiệp tư nhân bước chân lên sàn nhiều hơn, với chất lượng tài sản và quản trị công ty tốt hơn - được các chuyên gia nhìn nhận là mở rộng cơ hội đầu tư và thúc đẩy luân chuyển dòng vốn chiến lược.

Dragon Capital đánh giá, thị trường năm nay đang được nâng đỡ bởi ba trụ cột: làn sóng IPO chất lượng, lộ trình nâng hạng và niềm tin vào nền tảng vĩ mô ổn định. Ba yếu tố này không tách rời mà bổ trợ lẫn nhau, trong đó nâng hạng đóng vai trò mắt xích: vừa kích hoạt dòng vốn ngoại – ước tính khoảng 2–5 tỷ USD trong 12 tháng tới – vừa tạo chất xúc tác cho chính làn sóng IPO/niêm yết.

Đáng lưu ý, Dragon Capital cho rằng, thế hệ doanh nghiệp lên sàn lần này được đánh giá khác biệt ở chất lượng nền tảng: tài sản và khả năng sinh lời đã được kiểm chứng, chiến lược tăng trưởng rõ ràng xoay quanh một mảng kinh doanh có lợi thế cạnh tranh bền vững, và chuẩn quản trị – gắn kết lợi ích với cổ đông – được nâng lên. Đây là nhóm doanh nghiệp có khả năng thu hút sự quan tâm của dòng vốn quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục theo đuổi lộ trình nâng hạng thị trường. Dòng vốn này, cả thụ động lẫn chủ động, thường ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành, quy mô lớn, thanh khoản cao.

Đồng quan điểm, SSI Research đánh giá làn sóng IPO/niêm yết sắp tới (quy mô 35-40 nghìn tỷ đồng) sẽ nghiêng nhiều về các doanh nghiệp gắn với hệ sinh thái tiêu dùng, giúp mở rộng tập tài sản chất lượng cho các quỹ đầu tư.

Đặt trong bối cảnh đó, lộ trình huy động hơn 1.500 tỷ đồng và chuyển sàn HOSE của F88 là một bước đi chiến lược. Là đại diện duy nhất của ngành tài chính thay thế trên sàn chứng khoán, nguồn vốn mới sẽ giúp F88 tối ưu hóa chi phí huy động (Cost of Funds). Quan trọng hơn, đây là bàn đạp để doanh nghiệp hiện thực hóa mạng lưới 2.000 phòng giao dịch vào năm 2030, chuyển đổi mô hình từ cầm đồ truyền thống sang nền tảng tài chính toàn diện.

Khi quy mô được mở rộng, tệp 1,4 triệu khách hàng bình dân hiện hữu sẽ trở thành "mỏ vàng" để F88 bán chéo (cross-sell) đa dịch vụ từ bảo hiểm, thanh toán đến tiết kiệm và đầu tư vi mô. Đó chính là cơ sở vững chắc nhất để doanh nghiệp tự tin thực hiện tham vọng tăng trưởng 25%/năm trong thập kỷ tới, đồng thời khẳng định vị thế của một tài sản tăng trưởng, hấp dẫn trong làn sóng niêm yết mới.