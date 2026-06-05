Cổ phiếu Cao su Phước Hòa (PHR) được kỳ vọng vượt đỉnh lịch sử, động lực đến từ đâu?

Theo báo cáo mới công bố của Chứng khoán SSI, Cao su Phước Hòa hiện giao dịch với mức P/E dự phóng khoảng 6,7 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 14 lần. Trên cơ sở định giá từng phần (SOTP), Chứng khoán SSI đưa ra giá mục tiêu 12 tháng cho cổ phiếu PHR là 78.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 19,2% so với thị giá hiện tại và duy trì khuyến nghị "Khả quan".

Động lực tăng trưởng lớn nhất của Cao su Phước Hòa trong trung hạn đến từ quỹ đất có khả năng chuyển đổi sang phát triển khu công nghiệp. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2025-2030, doanh nghiệp có khoảng 2.700 ha trên tổng quỹ đất 8.796 ha đủ điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng. Phần lớn diện tích này nằm tại Bình Dương (cũ) - địa phương có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp lên tới 96% và đang được hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như mở rộng Quốc lộ 13, Vành đai 3 hay cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Chứng khoán SSI dự báo năm 2026 sẽ là giai đoạn bùng nổ lợi nhuận của Cao su Phước Hòa nhờ ghi nhận nguồn thu lớn từ đền bù chuyển đổi đất cao su sang khu công nghiệp. Cụ thể, công ty dự kiến nhận 1.440 tỷ đồng từ dự án Khu công nghiệp Cơ khí Thaco Bình Dương và thêm 2.104 tỷ đồng từ phần đền bù còn lại của dự án VSIP 3 trong giai đoạn 2026-2027. Riêng năm 2026, khoản thu nhập đền bù được ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp được dự báo tăng tới 243% so với năm trước, đạt khoảng 2.072 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng năm 2026 có thể đạt 1.676 tỷ đồng, tăng 233% so với năm 2025 và là mức cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Không chỉ hưởng lợi từ chuyển đổi đất, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Cao su Phước Hòa cũng được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của giá cao su thế giới. Tính đến tháng 5/2026, giá cao su đã tăng khoảng 32% so với cùng kỳ năm trước do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi tại Thái Lan và giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Chứng khoán SSI dự báo giá cao su bình quân năm 2026 đạt khoảng 55 triệu đồng/tấn, tăng 12% so với năm trước.

Doanh thu từ mảng cao su được kỳ vọng đạt khoảng 1.830 tỷ đồng trong năm nay, tăng 12%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện lên gần 30%. Dù sản lượng tiêu thụ dự kiến giảm nhẹ do một phần diện tích cao su được chuyển đổi sang đất công nghiệp, giá bán cao hơn sẽ giúp bù đắp đáng kể tác động này.

Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Cao su Phước Hòa ghi nhận doanh thu 468 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 279 tỷ đồng, tăng hơn 192%. Đáng chú ý, công ty đã ghi nhận khoảng 235 tỷ đồng thu nhập bồi thường liên quan đến dự án VSIP 3 ngay trong quý đầu năm.

Bên cạnh triển vọng lợi nhuận, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cũng được đánh giá tích cực. Tính đến cuối quý I/2026, Cao su Phước Hòa sở hữu lượng tiền mặt ròng khoảng 2.370 tỷ đồng, tương đương hơn 25% giá trị vốn hóa thị trường và không còn nợ vay dài hạn. Nguồn lực tài chính dồi dào được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp duy trì khả năng chi trả cổ tức hấp dẫn cũng như gia tăng thu nhập tài chính trong môi trường lãi suất có xu hướng tăng.

Ngoài ra, Cao su Phước Hòa đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:8 từ quỹ đầu tư phát triển, đồng thời tiếp tục duy trì mức cổ tức tiền mặt tối thiểu 25% trên mệnh giá.

Cổ phiếu PHR được giới phân tích dự báo sẽ vượt đỉnh lịch sử nhờ có lợi thế lớn về quỹ đất, ...

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PHR lập đỉnh lịch sử ở phiên 15/5 với giá 71.300 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của Cao su Phước Hòa tăng vọt lên mức 9.661 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, cổ phiếu PHR liên tục có nhịp điều chỉnh mạnh trong thời gian gần đây. Kết phiên 05/6, giá cổ phiếu PHR ở mức 64.500 đồng, tương ứng thị giá đã “bốc hơi” gần 10% so với đỉnh - giảm 6.800 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, Chứng khoán SSI cho rằng mức định giá hiện tại vẫn tương đối hấp dẫn khi PHR đang giao dịch với P/E dự phóng khoảng 6,7 lần, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm là 14 lần.

Bên cạnh triển vọng tích cực, giới phân tích cũng lưu ý một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự báo, bao gồm khả năng chậm trễ trong quá trình phê duyệt pháp lý các dự án chuyển đổi đất và nguy cơ giá cao su suy giảm nếu kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.