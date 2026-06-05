Lãnh đạo Hòa Phát muốn bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG giữa lúc thị giá về đáy từ đầu năm

Theo thông tin công bố ngày 4/6, ông Nguyễn Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 11/6 đến ngày 10/7.

Trước giao dịch, ông Quang đang sở hữu gần 125,5 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,63% vốn điều lệ của Hòa Phát. Nếu hoàn tất bán ra toàn bộ số cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của vị lãnh đạo này sẽ giảm xuống còn gần 118,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,55% vốn.

Động thái đăng ký bán cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh HPG đang nhận được những đánh giá tích cực từ các công ty chứng khoán về triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Trong báo cáo cập nhật công bố ngày 2/6, Chứng khoán DSC cho rằng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt giữa Israel và Iran, đang tạo ra những tác động đáng kể lên thị trường thép toàn cầu. Diễn biến này góp phần hỗ trợ giá bán thép tăng, mở ra cơ hội cải thiện biên lợi nhuận cho các doanh nghiệp trong ngành, trong đó có Hòa Phát.

Theo Chứng khoán DSC, động lực tăng trưởng từ các dự án thép quy mô lớn của Hòa Phát vẫn còn đáng kể, trong khi tác động tích cực từ xu hướng tăng giá thép chưa được phản ánh đầy đủ vào kết quả kinh doanh cũng như định giá cổ phiếu.

Trên cơ sở đó, công ty chứng khoán này đưa ra mức giá mục tiêu 37.600 đồng/cổ phiếu đối với HPG, cao hơn khoảng 57% so với mức giá đóng cửa ngày 24/5/2025.

Cổ phiếu HPG rung lắc mạnh trong thời gian gần đây, rơi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên thị trường lại chưa phản ánh sự lạc quan của giới phân tích. Cổ phiếu HPG thời gian gần đây liên tục chịu áp lực điều chỉnh và đang lùi về vùng giá thấp nhất kể từ đầu năm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/6, HPG giảm 0,84%, xuống còn 23.750 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản đạt gần 13,9 triệu đơn vị, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì sự quan tâm đáng kể đối với mã cổ phiếu đầu ngành thép này.

Dù thị giá suy giảm, Hòa Phát vẫn duy trì vị thế doanh nghiệp thép có giá trị lớn nhất trên sàn chứng khoán. Với mức vốn hóa hiện đạt hơn 200.500 tỷ đồng, tập đoàn tiếp tục bỏ xa các doanh nghiệp cùng ngành về quy mô thị trường.