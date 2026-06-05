Tiền vào chứng khoán thấp nhất 1 năm, cổ phiếu Vietjet gây bất ngờ

Phiên giao dịch ngày 5-6 tiếp tục diễn ra trong trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi phần lớn cổ phiếu giảm giá; VN-Index vẫn giữ sắc xanh nhờ lực đỡ chủ yếu từ VIC. Dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản trên thị trường sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 7,35 điểm (0,4%), lên 1.838,9 điểm.

Trên sàn HOSE có 95 mã tăng nhưng tới 203 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 503 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.825 tỉ đồng, giảm hơn 16% về khối lượng và 37% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp khoảng 1.618 tỉ đồng.

Đây là mức thanh khoản thấp nhất kể từ phiên 10-4-2025. Tuy nhiên, trái với giai đoạn hiện nay, phiên giao dịch cách đây hơn một năm ghi nhận mức tăng kỷ lục 74 điểm của VN-Index khi nhà đầu tư đồng loạt mua vào, trong khi nguồn cung cổ phiếu hạn chế.

Dù phục hồi trong hai phiên gần đây, VN-Index vẫn giảm 24,6 điểm trong tuần này, đánh dấu tuần điều chỉnh thứ ba liên tiếp sau khi mất hơn 13 điểm và 44 điểm trong hai tuần trước đó.

Tâm điểm thị trường tiếp tục là VIC khi tăng 3,4%, lên 207.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp hơn 11 điểm cho chỉ số chung. Bên cạnh đó, VJC bất ngờ tăng kịch trần 7%, lên 184.600 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên, với gần 1,8 triệu đơn vị được sang tay.

Trong nhóm VN30, phần lớn cổ phiếu biến động hẹp và phân hóa. SHB và TPB là hai mã có thanh khoản cao nhất thị trường với khối lượng khớp lệnh lần lượt gần 56 triệu và 28,6 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, một số mã nổi bật như HSL, C32 tăng hết biên độ, trong khi CRE tăng hơn 6%. Ngược lại, TPC và VNE tiếp tục giảm mạnh.

Trên sàn HNX, áp lực từ hai cổ phiếu vốn hóa lớn THD và KSF khiến chỉ số giảm sâu. HNX-Index mất 11,07 điểm, tương đương 3,63%, xuống còn 293,79 điểm.

THD giảm sàn 10%, còn KSF giảm 9%, lấy đi hơn 7 điểm của chỉ số. Các cổ phiếu lớn khác như CEO, SHS, MBS, HUT và PVS cũng đồng loạt giảm nhưng mức độ không quá đáng kể.

Tại UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,77 điểm, xuống 125,09 điểm. BVB dẫn đầu thanh khoản với hơn 4 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 2,4%, trong khi POM giảm hơn 12%.

Diễn biến phiên 5-6 cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt. Dù chỉ số được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, dòng tiền suy yếu và độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá cho thấy xu hướng hồi phục bền vững vẫn cần thêm những tín hiệu xác nhận.

Đồ họa AI.

Tài sản mã hóa mở ra cơ hội lớn cho tài chính số Việt Nam

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức hội nghị "Sản phẩm mới và định hướng phát triển thị trường 2026" với chủ đề "Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số".

Sự kiện nhằm cập nhật thông tin về khung pháp lý, định hướng quản lý, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình xây dựng thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho rằng tài sản mã hóa, đặc biệt là xu hướng số hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA), không còn là khái niệm mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế số.

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị

Theo ông Hải, trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy phát triển tài chính số, nghiên cứu khung pháp lý và triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, Việt Nam đang đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, phát triển các mô hình kinh doanh mới và nâng cao vị thế trong lĩnh vực công nghệ tài chính khu vực.

Tuy nhiên, để thị trường phát triển bền vững, ông Hải nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, có cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

"Những ý kiến đóng góp về tương lai thị trường tài chính số và thị trường tài sản mã hóa sẽ là tiền đề quan trọng, góp phần định hình một hệ thống tài chính số an toàn, minh bạch và có khả năng phát triển đột phá trong thời gian tới" - ông Hải nói.

Phiên thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), các công ty chứng khoán và ngân hàng thương mại đã trình bày nhiều tham luận về xu hướng phát triển của tài sản mã hóa trên thế giới, mô hình vận hành các thị trường giao dịch tài sản số, đồng thời đánh giá tiềm năng phát triển tại Việt Nam.

Bên cạnh cơ hội, vấn đề an ninh và an toàn trên thị trường tài sản mã hóa cũng được đặc biệt quan tâm. Đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã chia sẻ những rủi ro phát sinh trong lĩnh vực này, đồng thời đưa ra các khuyến nghị, cảnh báo dành cho doanh nghiệp và nhà đầu tư khi tham gia thị trường.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng việc hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường minh bạch và kiểm soát rủi ro sẽ là nền tảng quan trọng để thị trường tài sản mã hóa phát triển hiệu quả, góp phần thúc đẩy mục tiêu xây dựng nền kinh tế số và hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam.