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CMC bổ nhiệm CEO 8x: Tốt nghiệp Thạc sĩ Viễn thông tại Pháp và Thạc sĩ Kinh doanh tại Thái Lan

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Tập đoàn Công nghệ CMC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tùng Sơn giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn từ ngày 1/6/2026. Việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới giai đoạn 2026–2030.

CMC bổ nhiệm CEO 8x: Tốt nghiệp Thạc sĩ Viễn thông tại Pháp và Thạc sĩ Kinh doanh tại Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Đặng Tùng Sơn - Tân CEO của Tập đoàn Công nghệ CMC.

Ông Đặng Tùng Sơn tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội; có bằng Thạc sĩ Viễn thông tại Sorbonne University - Pierre and Marie Curie, Pháp; và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Asian Institute of Technology, Thái Lan.

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập doàn Công nghệ CMC, ông Đặng Tùng Sơn là Phó chủ tịch SVP, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn CMC. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT, trong đó gần 15 năm gắn bó với CMC ở nhiều vị trí trọng yếu như chiến lược tập đoàn, kinh doanh, phát triển thị trường và hạ tầng số.

Ông Sơn là một trong những lãnh đạo tham gia trực tiếp vào các chương trình chiến lược trọng điểm của CMC, gồm chiến lược Digital Hub giai đoạn 2019–2022, chiến lược chuyển đổi AI giai đoạn 2024–2026, đề án AI-X quốc gia và chiến lược đổi mới lần thứ hai của CMC giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn 2035.

Tại CMC Telecom, ông Đặng Tùng Sơn góp phần quan trọng vào giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp với tăng trưởng bình quân doanh thu 18% giai đoạn 2019–2025.

Ông cũng tham gia thúc đẩy CMC Cloud trở thành nền tảng cloud doanh nghiệp nội địa, phát triển các hợp tác với AWS, Google Cloud, Microsoft, triển khai Cloud Express kết nối trực tiếp tới các cloud region trong khu vực. Trong lĩnh vực kết nối quốc tế, ông góp phần đưa CMC Telecom đạt các tiêu chuẩn MEF CE 2.0, MEF 3.0 và là đại diện sáng lập Hội đồng MEF Đông Nam Á.

CMC Telecom hiện cung cấp dịch vụ hạ tầng số cho 100% tổ chức ngân hàng, tài chính; chiếm khoảng 60% thị phần Trung tâm dữ liệu và Dự phòng thảm họa (DC/DR) trong khối ngân hàng; phục vụ hơn 70% tập đoàn đa quốc gia thuộc Top 100 Forbes và hơn 50% doanh nghiệp lớn trong Top VNR500.

Việc bổ nhiệm CEO mới diễn ra sau khi CMC lần đầu vượt doanh thu 10.500 tỷ đồng sau 33 năm. Năm tài chính 2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 10.554 tỷ đồng, tăng 17%; EBITDA tăng 18% và lợi nhuận trước thuế tăng 23%. Kết quả này được CMC xem là nền tảng để bước vào giai đoạn chiến lược mới, với trọng tâm là AI-X – chuyển đổi AI.



Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

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