Khối ngoại trở lại mua ròng sau chuỗi 11 phiên "xả hàng", cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Tâm lý thị trường cải thiện sau chuỗi giảm sâu, VN-Index tiếp tục hồi phục trong phiên cuối tuần. VN-Index chốt phiên 5/6 tăng hơn 7 điểm, tại 1.819 điểm. Thanh khoản cải thiện với giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt 13.800 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng khoảng 364 tỷ đồng cổ phiếu sau 11 phiên bán ròng liên tiếp.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 307 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 272 tỷ đồng. Theo sau, ACB và FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 255 và 126 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 72 tỷ đồng. Theo sau là HPG và VPB , lần lượt bị bán ròng 55 tỷ đồng và 53 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 6 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVI, TNG, VC3.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 5 tỷ đồng; theo sau VFS bị bán2,6 tỷ, CEO, KSF, C69 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 50 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 28 tỷ đồng. Theo sau, F88 và AIG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, PAT bị khối ngoại bán ròng 0,3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , VEA, IDP, , ,...