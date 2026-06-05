Phó Chủ tịch UBCKNN: Tài sản mã hóa đang dần trở thành trụ cột mới của kinh tế số

Ngày 05/6/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCKNN tổ chức Hội nghị “Sản phẩm mới & Định hướng phát triển thị trường” năm 2026 với chủ đề “Tài sản mã hóa và tương lai thị trường tài chính số”.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp thông tin về khung pháp lý, định hướng quản lý, kinh nghiệm quốc tế và các vấn đề cần lưu ý đối với tài sản mã hóa trong bối cảnh Việt Nam đang nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm, định hướng phát triển thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo chủ trương phát triển kinh tế số, tài chính số của Chính phủ; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán tới công chúng đầu tư.

Hội nghị do Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải chủ trì. Cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Hội nghị đã thu hút sự tham dự theo hình thức trực tiếp và trực tuyến của trên 250 đại diện các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà đầu tư, sinh viên từ các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho biết tài sản mã hóa, đặc biệt là xu hướng số hóa các tài sản thực (RWA), không còn là khái niệm nằm trên giấy mà đang dần trở thành trụ cột mới của nền kinh tế số . Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính số, ban hành khung pháp lý và triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế, khai mở các mô hình kinh doanh đột phá và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.

Phó Chủ tịch UBCKNN đánh giá để thị trường phát triển bền vững, cần xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn, quản trị hiệu quả rủi ro và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Đây cũng là yêu cầu trọng tâm đối với cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trong quá trình phát triển thị trường tài chính, chứng khoán, trong đó có việc đưa vào vận hành thí điểm các thị trường mới như thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tại hội nghị, đại diện UBCKNN đã trình bày những quy định về triển khai và định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đại diện Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại báo cáo tham luận về xu hướng phát triển của các sản phẩm tài sản mã hóa và thị trường giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới; đánh giá tiềm năng, cơ hội phát triển tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đại diện đến từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cũng chia sẻ về vấn đề an ninh, an toàn trên thị trường tài sản mã hóa và đưa ra những lưu ý, cảnh báo cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tại phiên thảo luận, các chuyên gia đến từ UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước, đại diện các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp và nhà đầu tư đã cùng thảo luận về định hướng phát triển thị trường tài sản mã hóa và tương lai của thị trường tài chính số tại Việt Nam; các biện pháp nhằm quản lý rủi ro rửa tiền từ tài sản mã hoá; cơ hội hợp tác, kết nối phát triển thị trường tài sản mã hóa trong thời gian tới.

Hội nghị đã diễn ra thành công, nhận được sự quan tâm rộng rãi từ các thành viên thị trường, nhà đầu tư và các cơ quan truyền thông. Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa những thông tin chính thống về tài sản mã hóa mà còn tạo không gian trao đổi cởi mở giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp về các xu hướng, cơ hội và thách thức trong quá trình hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.