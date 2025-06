Cổ phiếu doanh nghiệp thép Mỹ như “được mùa” sau quyết định tăng thuế của ông Trump

Ảnh minh họa bằng AI

Cổ phiếu ngành thép tại Mỹ đồng loạt bứt phá sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép – một động thái làm dấy lên lo ngại mới về căng thẳng thương mại toàn cầu.

Cụ thể, cổ phiếu của công ty khai khoáng Cleveland-Cliffs tăng vọt khoảng 23,16%, trong khi Steel Dynamics tăng hơn 13%, và Nucor tăng hơn 12%. Quỹ ETF ngành thép VanEck Steel ETF (mã SLX) cũng tăng hơn 3%.

Tuyên bố gây chú ý này được ông Trump đưa ra trong một cuộc vận động tại Pennsylvania vào thứ Sáu. Theo đó, mức thuế thép nhập khẩu vào Mỹ sẽ được tăng từ 25% lên 50%. Ông khẳng định động thái này nhằm tiếp tục “bảo vệ ngành thép nội địa của Hoa Kỳ”.

“Chúng ta sẽ áp thêm 25%, đưa thuế từ 25% lên 50% đối với thép nhập khẩu vào Mỹ. Điều này sẽ càng củng cố ngành thép trong nước,” ông Trump phát biểu.

Ngay sau thông báo, Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng kế hoạch của ông Trump "đã phá hoại nỗ lực đàm phán một giải pháp chung" và khẳng định EU “sẵn sàng áp đặt các biện pháp đáp trả”.

Cũng trong buổi vận động, ông Trump công bố một "thỏa thuận bom tấn" giữa U.S. Steel và tập đoàn thép Nhật Bản Nippon Steel. Dù không gọi đây là một thương vụ sáp nhập, ông Trump cam kết rằng U.S. Steel vẫn sẽ "do Mỹ kiểm soát", sẽ không có ai bị sa thải, và "ít nhất 70.000 việc làm sẽ được tạo ra cho nền kinh tế Mỹ" từ sự hợp tác này.

Hiện tại, giới đầu tư đang theo dõi sát sao tác động từ chính sách thuế mới đối với cả ngành thép trong nước lẫn quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đối tác toàn cầu.

Tham khảo: CNBC