Cổ phiếu FPT của ông Trương Gia Bình “tái sinh”

Thị trường chứng khoán hồi phục tích cực sau phiên giảm điểm kỷ lục, cổ phiếu FPT bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi tăng kịch trần “trắng bên bán” lên mức 93.000 đồng/cp. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu này tăng trần kể từ đáy thuế quan hồi trung tuần tháng 4.

Phiên tăng “bốc đầu” mang đến kỳ vọng “tái sinh” cho cổ phiếu của ông Trương Gia Bình sau chuỗi ngày trượt dài dò đáy. Trước đó, FPT đã giảm 35% từ đỉnh qua đó rơi xuống 87.000 đồng/cp, mức thấp nhất trong vòng 18 tháng. Cùng với đó là áp lực bán mạnh chưa từng thấy từ khối ngoại.

Tính từ đầu năm đến trước phiên 21/10, khối ngoại đã bán ròng hơn 17.000 tỷ đồng trên cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam. Điều này khiến FPT hở room đến hơn 217 triệu cổ phiếu (khoảng 13% tổng lượng cổ phiếu lưu hành), tình trạng này hiếm khi xảy ra trước đây. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã trở lại sau phiên vừa qua khi khối ngoại đã bất ngờ mua ròng gần 6 triệu cổ phiếu FPT.

FPT tăng bốc đầu sau khi công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu gần 49.900 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.540 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 6.867 tỷ đồng, tăng trưởng 19,2%, EPS đạt 4.043 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 18% so với năm trước.

Như vậy tính riêng trong quý 3/2025, LNTT của FPT đạt xấp xỉ 3.400 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước lên 2.435 tỷ đồng.

﻿Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hồi tháng 8, cập nhật của Vietcap cho thấy ban lãnh đạo FPT đã điều chỉnh kế hoạch theo kịch bản cơ sở mới với tăng trưởng doanh thu là 15% so với cùng kỳ và tăng trưởng lợi nhuận là 18%-19% so với cùng kỳ. Những con số này thấp hơn so với mục tiêu tại ĐHĐCĐ là tăng trưởng doanh thu 20% và tăng trưởng LNTT 21%.

Tạm tính theo kế hoạch mới, FPT đặt mục tiêu doanh thu và LNTT năm 2025 lần lượt khoảng 73.000 tỷ đồng và 13.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, FPT ước thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận trong kế hoạch sau điều chỉnh.

Điểm tích cực là doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài trong 9 tháng đầu năm đạt 29.363 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với cùng kỳ. Thời gian qua FPT liên tục thắng thầu 19 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 12,8%, đạt 25.574 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 4.073 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 26,3% so với cùng kỳ.