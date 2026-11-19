Phiên sáng 19/11, cổ phiếu FPT tiếp tục diễn biến kém tích cực. Thị giá có thời điểm lùi sâu về 46.000 đồng/cp, tương ứng giảm 2% so với phiên trước, vốn hóa còn lại 86.800 tỷ đồng. Đây là phiên giảm mạnh thứ 4 liên tiếp của cổ phiếu này, đẩy thị giá về vùng thấp nhất 3,5 năm (kể từ tháng 5/2023).

Kỳ vọng phục hồi tăng trưởng trong quý IV

Theo báo cáo cập nhật sau buổi gặp gỡ nhà đầu tư của Chứng khoán Vietcap, doanh thu ký mới mảng công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài của FPT ghi nhận sự chậm lại trong quý 3/2026 khi khách hàng trì hoãn các hợp đồng quy mô lớn để tái phân bổ ngân sách sang AI và thử nghiệm các giải pháp trước khi triển khai trên diện rộng.

Tại Nhật Bản, hoạt động kinh doanh còn chịu tác động từ quá trình điều chỉnh giá và chuyển dịch mô hình hợp đồng. FPT đã tăng giá hợp đồng tính theo đồng yen trung bình khoảng 9% đối với 55 khách hàng trong năm 2026 và đặt mục tiêu điều chỉnh giá với 100 khách hàng khác trong năm 2027.

Tỷ trọng hợp đồng tính phí dựa trên thời gian và nguồn lực nhân sự (T&M) trong doanh thu tại Nhật Bản đã giảm từ 64% trong quý I xuống 55% trong quý III và dự kiến còn 50% trong quý IV/2026.

Trong khi đó, tỷ trọng hợp đồng cố định năng lực và hợp đồng giá cố định dự kiến tăng lên lần lượt 7,6% và 30% trong quý IV/2026.

Ban lãnh đạo FPT đặt kế hoạch doanh thu mảng CNTT nước ngoài quý IV đạt 395 triệu USD, tăng 10% so với quý trước và 9% so với cùng kỳ. Tất cả các thị trường được kỳ vọng ghi nhận tăng trưởng so với quý III.

Cụ thể, doanh thu tại Nhật Bản dự kiến đạt 180 triệu USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Thị trường Mỹ đạt 88 triệu USD, tăng 11%. Khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) đạt 50 triệu USD, tăng 24%. Riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự kiến đạt 77 triệu USD, giảm 10%.

Thị trường Nhật Bản đã xuất hiện những tín hiệu phục hồi ban đầu khi doanh thu tháng 10 tăng 22% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo kỳ vọng đà phục hồi sẽ được duy trì đến hết năm.

AI trở thành động lực tăng trưởng chính trong năm 2027

Dù kế hoạch kinh doanh chính thức năm 2027 vẫn đang được xây dựng, FPT đặt mục tiêu doanh thu ký mới mảng CNTT nước ngoài tính theo VND tăng 15-20%, sau mức tăng trưởng mục tiêu 17% trong năm 2026.

Nhật Bản, Mỹ và EMEA được kỳ vọng sẽ đóng vai trò hỗ trợ tăng trưởng, trong khi APAC dự kiến tiếp tục trầm lắng với mức tăng trưởng đi ngang hoặc một chữ số thấp.

Các động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu hiện đại hóa hệ thống và dữ liệu, giải pháp cho ngành sản xuất, phát triển sản phẩm ứng dụng AI, an ninh mạng, chuyển đổi AI, nhân sự số và dịch vụ quy trình kinh doanh ứng dụng AI.

Đáng chú ý, ban lãnh đạo kỳ vọng tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ AI-first sẽ tăng từ 27% tổng doanh thu CNTT nước ngoài trong năm 2026 lên ít nhất 40% trong năm 2027.

Riêng tại Nhật Bản, tỷ trọng này đã tăng từ 10% trong quý I lên 35% trong quý III và dự kiến đạt 41% trong quý IV/2026.

FPT cũng đang củng cố hệ sinh thái AI thông qua hợp tác với OpenAI, Anthropic và Microsoft, bao gồm chứng nhận năng lực chuyên sâu Advanced Frontier Partner của Microsoft.

Về khả năng sinh lời, các dự án theo mô hình hợp đồng cố định năng lực có thể giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp mảng CNTT nước ngoài thêm 5 điểm phần trăm nhờ tăng cường ứng dụng AI và sử dụng nguồn lực linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận có thể tiếp tục biến động trong năm 2027 do ảnh hưởng của tỷ giá, chi phí đầu tư AI và quá trình chuyển đổi lực lượng lao động. Những lợi ích rõ nét hơn về năng suất và chi phí được kỳ vọng từ năm 2028.

Nhà máy AI vận hành ở mức 95% công suất

Về nhân sự, ban lãnh đạo kỳ vọng số lượng nhân sự ròng tại FPT Software tăng thêm khoảng 1.000 người trong năm 2026. Kế hoạch tuyển dụng năm 2027 đang được xây dựng với mục tiêu cải thiện năng suất 10% mỗi năm và kỳ vọng mức cải thiện cao hơn từ năm 2028.

Đội ngũ tư vấn của FPT tại Nhật Bản hiện có khoảng 700 nhân sự, bao gồm các chuyên gia được tuyển dụng từ Accenture, IBM và Fujitsu.

Đối với các nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản, tỷ lệ sử dụng công suất đạt 95% trong 9 tháng đầu năm 2026. Với hiệu suất vận hành hiện tại, các cơ sở này dự kiến tạo ra doanh thu 40 triệu USD mỗi năm. FPT có thể đầu tư bổ sung công suất khi đảm bảo được nhu cầu.

Ở mảng giáo dục, doanh thu 9 tháng đầu năm giảm 7% so với cùng kỳ trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các trường đại học công lập và nhu cầu đối với ngành học CNTT truyền thống suy yếu.

FPT kỳ vọng chuyên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, định hướng thiết bị bay không người lái (UAV) và robot hình người (Humanoid), được Đại học FPT ra mắt trong năm 2026 sẽ hỗ trợ hoạt động tuyển sinh từ năm 2027.