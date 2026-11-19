Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ đầu tư Khu đô thị Thành phố Cà phê vừa công bố loạt chính sách ưu đãi tài chính nhằm kích cầu người mua nhà

Cụ thể, người mua được hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên và mức lãi suất cố định 6,8%/năm trong 12-24 tháng tiếp theo. Tổng thời gian hỗ trợ lãi suất có thể kéo dài tối đa 24-36 tháng, tùy theo phương án áp dụng.

Bên cạnh chính sách lãi suất, khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán với khoản thanh toán ban đầu tương đương 10% giá trị sản phẩm, từ khoảng 990 triệu đồng. Tiến độ thanh toán được giãn trong tối đa 24 tháng. Chủ đầu tư đồng thời đưa ra mức chiết khấu lên đến 12-14% và hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị sản phẩm thông qua ngân hàng BIDV và VietinBank.

Đối với khách hàng mua nhà hoàn thiện, chương trình có thêm ưu đãi tặng một viên kim cương 5 ly, được chủ đầu tư quy đổi tương đương 70 triệu đồng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, các căn nhà có sổ hồng riêng từng căn và được bàn giao ngay để khách hàng đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu an cư hoặc khai thác kinh doanh thương mại.

Về khả năng khai thác, chủ đầu tư đưa ra mức doanh thu cho thuê hoặc kinh doanh dự kiến 35-40 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng 420-480 triệu đồng/năm. Với dòng nhà phố 1 trệt 3 lầu, doanh thu cho thuê tiềm năng được giới thiệu ở mức lên đến 500 triệu đồng/năm.

Thành phố Cà phê (The Coffee City) là dự án do Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư, quy mô 45,45 ha, tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Dự án gồm các sản phẩm nhà liền kề, nhà phố thương mại và biệt thự.

Theo thông tin giới thiệu, dự án có mật độ xây dựng 27%, hơn 50% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, cùng 15 hạng mục tiện ích. Nổi bật là Bảo tàng Thế giới Cà phê, bên cạnh Vườn Zen, khu cưỡi ngựa Ả Rập, trung tâm Gym và Yoga, khu bắn cung, sân tập golf giả lập, trung tâm thương mại, khách sạn, khu vui chơi trẻ em và hệ thống trường mầm non, tiểu học.

Hai dòng sản phẩm được giới thiệu chi tiết gồm 320 căn liền kề Tesla và 232 căn thương mại liền kề Cantata, tổng cộng 552 căn. Diện tích đất mỗi căn Tesla dao động 105-165 m², Cantata từ 110-160 m².