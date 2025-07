Cổ phiếu FPT Telecom “bốc đầu” lập đỉnh mới, vốn hóa vượt mốc 2 tỷ USD

Thị trường chứng khoán phiên 17/7 chứng kiến sự bứt phá của cổ phiếu FOX - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom). Thị giá FOX tăng 12% lên mốc 74.000 đồng/cp tại thời điểm cuối phiên sáng, vượt qua vùng đỉnh hồi tháng 6/2024 và thiết lập mức giá cao nhất trong lịch sử.

Thanh khoản cổ phiếu này ghi nhận hơn 350 nghìn đơn vị được "sang tay", cải thiện mạnh so với mức bình quân nhiều phiên gần đây. Vốn hoá thị trường theo đó tăng 5.900 tỷ chỉ sau một buổi sáng, leo lên gần ngưỡng 54.670 tỷ đồng, tương đương hơn 2,1 tỷ USD.

Về FPT Telecom, doanh nghiệp được thành lập từ năm 1997, hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu Việt Nam.Một số sản phẩm và dịch vụ của Công ty như: cung cấp dịch vụ internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng ISP; cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet); hoạt động của các điều truy cập internet Internet băng thông rộng: ADSL/VDSL, TripplePlay, FTTH; truyền hình trực tuyến OneTV, giám sát từ xa IP Camera, điện toán đám mây... Ngoài ra, FPT Telecom được biết đến là đơn vị triển khai các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) của FPT.

Về kết quả kinh doanh, FPT Telecom đã ghi nhận một giai đoạn kinh doanh tăng trưởng liên tục và đều đặn từ năm 2017 đến 2024 trên cả doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu thuần cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, tăng gấp 2,3 lần từ 7.700 tỷ đồng năm 2017 đạt 17.600 tỷ đồng vào năm 2024. Lợi nhuận trước thuế gấp 3 lần, từ 1.200 tỷ đồng vào năm 2017 lên đến 3.600 tỷ đồng vào năm 2024.

Sang năm 2025, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 19.900 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024, trong đó doanh thu mảng viễn thông dự kiến 19.100 tỷ đồng, phần còn lại đến từ doanh thu nội dung số. Lãi trước thuế mục tiêu đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 17%, nếu hoàn thành sẽ thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

Vừa qua, FPT Telecom đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 50%. Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 4.925 tỷ đồng lên hơn 7.387 tỷ đồng.

Liên quan, trong ngày 16/7, Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an đã được tổ chức.

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, nhằm tăng cường tiềm lực cho Bộ Công an trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và viễn thông chuyên dùng trong tình hình mới.

Đại diện Bộ Công an và SCIC ký kết biên bản bàn giao.

Trước khi bàn giao, SCIC sở hữu gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 50,17% vốn điều lệ. CTCP FPT là cổ đông lớn thứ 2 sở hữu 45,66% vốn điều lệ.