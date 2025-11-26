Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu Gelex tăng trần sau công bố quan trọng

26-11-2025 - 17:58 PM | Thị trường chứng khoán

Sắc xanh lan toả toàn sàn, VN-Index tăng 20 điểm trong phiên giao dịch hôm nay (26/11). Diễn biến đáng chú ý ghi nhận ở nhóm Gelex, cổ phiếu đồng loạt tăng trần sau thông tin IPO công ty con.

Chứng khoán tăng mạnh 20 điểm, đóng cửa ở mức 1.680 điểm. Sắc xanh lan toả toàn sàn, hơn 240 cổ phiếu trên HoSE tăng giá. Ngay từ đầu phiên, lực cầu đã chiếm thế áp đảo. Không còn tình trạng "xanh vỏ đỏ lòng", dòng tiền hôm nay được duy trì liên tục, phản ánh tâm lý đã bớt dè dặt. Nhà đầu tư có thể đặt cược cho khả năng thị trường bước vào nhịp đi lên mới, khi các nhóm ngành quan trọng cùng đồng thuận tăng.

Cổ phiếu Gelex tăng trần sau công bố quan trọng- Ảnh 1.

Thị trường ngập sắc xanh.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VPL đứng đầu top dẫn dắt thị trường gây chú ý khi tăng trần, và đây là phiên thứ tư liên tiếp cổ phiếu này tăng giá, đạt mức tăng gần 20% chỉ trong vài ngày. VIC củng cố đà tăng cho chỉ số chính. Nhóm Vingroup tiếp tục cho thấy sức ảnh hưởng lớn tới thị trường

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, vừa hút dòng tiền trong nước, vừa thu hút lực mua ròng từ khối ngoại. Sắc xanh bao phủ VPB, TPB, EIB, MBB, CTG…

Nhóm chứng khoán đồng loạt tăng giá, VIX tăng trần, SSI +3,5%, VCI +3,3%, VND +3,3%, HCM +2,48%. Tại nhóm bất động sản, dòng tiền đổ vào cả nhóm đầu cơ lẫn đầu ngành. Trong đó, GEX tăng trần. CII, DXG, CEO, PDR, DIG, DXS, NLG, SCR… tăng trên 3%.

Đáng chú ý trong phiên chứng khoán hồi phục là giao dịch từ nhóm Gelex và các mã liên quan. GEX, GEE, VIX tăng trần. GEE tăng trần đạt vùng giá 194.400 đồng/cổ phiếu. Công ty thuộc hệ sinh thái Gelex - CTCP Hạ tầng GELEX vừa được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với số lượng 100 triệu cổ phiếu.

Nếu thành công, Hạ tầng Gelex dự kiến thu về 2.800 tỷ đồng. Vốn huy động được dùng cho mục đích tăng vốn điều lệ cho CTCP Titan Hải Phòng nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện "Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (Khu A) - Giai đoạn 1" và sử dụng cho mục đích tái cấu trúc tài chính công ty.

Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thị trường vẫn xuất hiện sắc đỏ cục bộ. VJC giảm mạnh 5,16% sau chuỗi leo dốc và liên tục thiết lập đỉnh mới - phản ánh áp lực chốt lời.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 20 điểm (1,2%), lên 1.680,36 điểm. HNX-Index tăng 4,61 điểm (1,79%), lên 261,91 điểm. UPCoM-Index tăng 0,3 điểm (0,25%), lên 119,22 điểm. Điểm sáng còn thuộc về giao dịch khối ngoại, đảo chiều mua ròng gần 600 tỷ đồng.

Theo Việt Linh

Tiền Phong

