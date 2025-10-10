Cổ phiếu “họ” Vin bứt phá, VN-Index lập đỉnh lịch sử mới

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 10/10 trong sắc xanh rực rỡ khi nhóm cổ phiếu “họ” Vin đồng loạt tăng mạnh, dẫn dắt VN-Index “thăng hoa” vượt đỉnh lịch sử.

Kết phiên 10/10, chỉ số VN-Index tăng 31,08 điểm, lên 1.747,55 điểm. Ngược dòng, chỉ số HNX-Index giảm 1,32 điểm, xuống 273,62 điểm. Trong khi, chỉ số UPCoM-Index tăng 1,51 điểm, lên 112,21 điểm.

Thanh khoản trên trên thị trường tiếp duy trì ở mức cao, với tổng giá trị giao dịch trên trên cả 3 sàn đạt gần 36.500 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt hơn 33.500 tỷ đồng – giảm gần 900 tỷ đồng so với phiên trước.

Thị trường chứng khoán "thăng hoa" trong phiên 10/10.

Tâm điểm của phiên giao dịch thuộc về nhóm cổ phiếu “họ” Vin khi VIC và VHM cùng tăng trần 6,96%, còn VRE tăng cận trần 6,18%. Sức bật mạnh mẽ của bộ ba này không chỉ kéo chỉ số tăng vọt mà còn lan tỏa tâm lý hưng phấn trên toàn thị trường. Một cổ phiếu “họ” Vin khác là VPL cũng tăng mạnh VPL +2,06%, lên 89.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, nhóm bất động sản còn nhiều mã tăng mạnh, như: TCH +4,66%, KBC +2,15%, NLG +3,2%, PDR +1,5%, DIG +2,88%, NVL +1,96%, …

Nhóm ngân hàng tiếp tục là bệ đỡ ổn định của thị trường khi phần lớn các mã duy trì sắc xanh: OCB +1,91%, SSB +1,33%, TCB +1,0-3%. Theo sau là loạt mã cổ phiếu tăng dưới 1%, như: VCB, BID, CTG, SHB, MBB, STB, HDB, EIB, TPB, NAB, …

Đáng chú ý, nhóm thép ghi nhận diễn biến tích cực sau giai đoạn lình xình, với HPG +2,25%, HSG +0,8%, NKG +0,85%, …

Ngoài ra, loạt mã cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng mạnh, đóng góp vào đà tăng chung của thị trường, như: GEE +6,99%, CII +3,28%, BSR +2,64%, FRT +4,59%, SBT +7%, VHC +2,36%, FPT +2,02%, MSN +1,2%, …

Ngược dòng thị trường, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh mạnh, như: TPB -2%, VIX -1,18%, BVH -1,09%. Theo sau là các mã giảm dưới 1%, như: VIB, EVF, VAB, VNM, DBC, VPI, HDG, DCM, …

Nhà đầu nước ngoài hoạt động tích cực trên thị trường, tuy nhiên khối này vẫn bán ròng hơn 700 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu VPB với giá trị hơn 310 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu CTG (263,14 tỷ đồng), cổ phiếu MSN (249,69 tỷ đồng), cổ phiếu VRE (195,08 tỷ đồng), cổ phiếu SHS (144,49 tỷ đồng), cổ phiếu MBB (131,66 tỷ đồng), cổ phiếu VCI (130,22 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 371 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VHM (275,66 tỷ đồng), cổ phiếu VIC (216,45 tỷ đồng), cổ phiếu FPT (140,52 tỷ đồng), cổ phiếu TCH (97,65 tỷ đồng), …

Theo giới phân tích, đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là “họ” Vin, cho thấy dòng tiền lớn đang trở lại với các bluechip, yếu tố có thể duy trì động lực cho VN-Index trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng nóng, khả năng thị trường sẽ xuất hiện nhịp rung lắc kỹ thuật khi áp lực chốt lời gia tăng.

Phiên 10/10 khép lại với tâm thế hưng phấn, khi VN-Index chính thức chinh phục đỉnh cao mới, minh chứng cho sự quay lại mạnh mẽ của dòng tiền và niềm tin của nhà đầu tư vào giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.