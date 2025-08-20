Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai phá đỉnh 10 năm, thập kỷ "truân chuyên" của bầu Đức chấm dứt?

Ngày 18/8, cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chốt phiên ở mức giá cao nhất trong một thập kỷ - 16.650 đồng. Doanh nghiệp do bầu Đức gây dựng hiện có giá trị vốn hóa thị trường hơn 17.600 tỷ.

Với những người yêu mến bầu Đức, việc giá cổ phiếu phá đỉnh 10 năm được kỳ vọng là cột mốc kết thúc thập kỷ “truân chuyên” của vị doanh nhân này. Trong khi đó, những chủ nợ có kế hoạch hoán đổi 2.520 tỷ đồng nợ thành cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cp có thể cảm thấy hài lòng.

Mức giá 16.650 đồng trên sàn tương đương khoảng 15.800 đồng/cp điều chỉnh sau khi thực hiện phát hành thêm để hoán đổi nợ thành cổ phiếu, tức vẫn cao hơn mức giá phát hành.

Từ đầu tháng 8 đến nay, cổ phiếu HAG đã tăng 21,5%. Trong vòng 1 năm qua, cổ phiếu này tăng 60%.﻿

Theo danh sách trái chủ công bố, CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là trái chủ lớn nhất của HAG với gần 721 tỷ đồng, dự kiến nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu hoán đổi, sở hữu 4,74% trong trường hợp phát hành thành công.

Hướng Việt Investmet - thành viên nòng cốt của hệ sinh thái Hướng Việt Holdings - cũng chính là cổ đông lớn nhất nắm giữ 93,37% vốn CTCP Chứng khoán OCBS. Công ty chứng khoán này nắm giữ gần 5 triệu cổ phiếu HAG tại cuối tháng 3/2025.

OCB trở thành chủ nợ mới của HAGL từ Quý 4/2024 khi cho vay gần 2.000 tỷ đồng, và tiếp tục mở rộng số dư cho vay lên hơn 4.000 tỷ đồng vào cuối quý 2/2025.

Sự xuất hiện của OCB thế chỗ cho nguồn vốn vay từ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) khi ngân hàng của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) hiện không còn dư nợ cho vay đối với HAGL.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Quân Tùng – người từng giữ chức Tổng giám đốc của CTCK LPBank – được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CTCK OCBS.

Ông Tùng từng là một nhà đầu tư muốn tham gia mua 19 triệu cổ phiếu khi HAGL có kế hoạch phát hành riêng lẻ trong năm 2022, tuy nhiên thương vụ này sau đó không được thực hiện do thị trường lao dốc. Vào năm 2023, HAGL tiếp tục lên phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu và ông Tùng ban đầu cũng đăng ký mua 20 triệu đơn vị, nhưng sau đó tiếp tục thay đổi kế hoạch không tham gia.

Trước khi không còn “nợ nần” LPBank, bước ngoặt quyết định đến sự “hồi sinh” của HAGL diễn ra vào cuối năm 2023 - đầu năm 2024 khi nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Đức Thụy và LPBank chính thức trở thành đối tác chiến lược toàn diện của HAGL, nắm trên 5% cổ phần và thực hiện các khoản cho vay.

Với nguồn lực mới, HAGL đã trả dứt điểm toàn bộ khoản nợ tại Eximbank, chấm dứt một trong những gánh nặng tài chính lớn nhất kéo dài nhiều năm. Song song đó, HAGL cũng tái cấu trúc thành công các khoản nợ trái phiếu lớn, giảm áp lực đáo hạn và chi phí lãi vay một cách đáng kể.

Mối quan hệ này đậm nét hơn mọi lần hợp tác khác, khi logo màu xanh quen thuộc của HAGL chuyển sang cùng nhận diện thương hiệu với LPBank và CLB bóng đá HAGL đổi tên thành "LPBank Hoàng Anh Gia Lai".

Gần đây, ông Đoàn Hoàng Nam, con trai Bầu Đức, đã lần đầu tiên xuất hiện công khai trên thương trường với việc đăng ký mua vào lượng lớn 27 triệu cổ phiếu HAG. Nếu giao dịch thành công, Đoàn Hoàng Nam sẽ sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Về phía ngược lại, bầu Đức đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu về 28,84%.

Quý 2/2025, doanh thu thuần của HAGL đạt 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đều cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 483 tỷ đồng, tăng 86%.

Lũy kế 6 tháng, Hoàng Anh Gia Lai đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu thuần và 824 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 34% và 73% so với 6 tháng 2024. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025. Đây là lần đầu tiên kể từ quý 4/2020, công ty của Bầu Đức thoát cảnh lỗ lũy kế.

Với kết quả từ 6 tháng đầu năm, HAGL dự kiến điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2025 tăng lên mức 1.500 tỷ đồng. Ngoài ra trong quý 3 này, khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công ty sẽ được phép ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, khả năng lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty sẽ đạt ngưỡng 2.500 tỷ đồng.