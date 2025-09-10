Cổ phiếu LDG tiếp tục nằm trong diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Cụ thể, cổ phiếu LDG bị giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định số 176/QĐ-SGDHCM ngày 3/4/2025 của Tổng Giám đốc HoSE. Lý do là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 92,23 tỷ đồng và vẫn còn lỗ lũy kế 1.437,29 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

Đồng thời, cổ phiếu LDG còn bị giữ nguyên diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2025 là âm 1.437,29 tỷ đồng, căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.

Ảnh minh họa

Vì vậy, cổ phiếu LDG chưa đáp ứng quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, LDG mang về doanh thu thuần hơn 80,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoản này ghi nhận âm gần 149,4 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, LDG báo lỗ ròng hơn 92,2 tỷ đồng, mức lỗ này đã cải thiện hơn 76,7% so cùng kỳ.

Theo giải trình, doanh nghiệp cho biết mức lỗ ròng này ghi nhận giảm là do các khoản giảm trừ doanh thu cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2025 giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái; đồng thời, các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi cũng giảm mạnh.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của LDG tăng nhẹ 37,2 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức gần 6.194,4 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận gần 872,9 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 859,2 tỷ đồng.

Về hàng tồn kho, kiểm toán đã nêu ý kiến nhấn mạnh đối với dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) với số dư hàng tồn kho tại ngày 30/6/2025 là gần 521,6 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, tại Kết luận Thanh tra toàn diện số 01/KL-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, LDG có các vi phạm và bị xử phạt theo các quyết định của quan có thẩm quyền.

Ngày 28/4/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Bản án sơ thẩm số 69/2025/HSST tuyên buộc LDG (bị đơn dân sự trong vụ án) phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận của khách hàng liên quan đến dự án này.

Đến thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ án vẫn đang trong giai đoạn xét xử phúc thẩm và chưa có kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, song song với quá trình giải quyết vụ việc tại Tòa án, công ty cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, tại mục số X.6 trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất về thông tin giả định hoạt động liên tục và các cam kết về hoạt động liên tục của Ban điều hành công ty.

“Các yếu tố được để cập có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG. Giả định hoạt động liên tục của công ty phụ thuộc vào khả năng có thể trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn cũng như tạo ra đủ dòng tiền trong ngắn hạn từ việc thu hồi nguồn tiền của các hoạt động hợp tác kinh doanh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường của công ty trong tương lai gần”, kiểm toán nhấn mạnh.