Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD

11-08-2025 - 10:37 AM | Doanh nghiệp

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng và hiện xếp thứ 2.797 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 11/8, cổ phiếu MSN của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch đã nhanh chóng tăng kịch biên độ, đạt mức 82.000 đồng/cp với khối lượng thanh khoản khổng lồ gần 16 triệu đơn vị.

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD- Ảnh 1.

Nhờ đà tăng tích cực của cổ phiếu, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang cũng tăng mạnh.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt 1,2 tỷ USD, tăng 75 triệu USD, tương đương gần 2.000 tỷ đồng và hiện xếp thứ 2.797 trên bảng xếp hạng người giàu nhất hành tinh.﻿

Cổ phiếu MSN của Masan tăng kịch trần, tài sản tỷ phú Nguyễn Đăng Quang chạm mốc 1,2 tỷ USD- Ảnh 2.

Ông là cổ đông lớn nhất tại Masan Group, nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 31,19%. Ngoài ra, ông Quang còn nắm giữ gần 19 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB) và hơn 30 nghìn cổ phiếu Masan Consumer Holdings (MCH).

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2025, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu đạt 18.315 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2025 lần lượt đạt 1.619 tỷ đồng và 2.602 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ, vượt mốc 50% kế hoạch cả năm. Tăng trưởng chủ yếu đến từ sự đóng góp tại WinCommerce (WCM) và Masan MEATLife (MML), cùng lợi nhuận từ việc thoái hợp nhất H.C. Starck (HCS).

Trong khi đó, Masan Consumer (MCH) suy giảm do sự gián đoạn tạm thời kênh bán hàng truyền thống (GT), bị ảnh hưởng bởi việc áp dụng các quy định thuế mới đối với hộ kinh doanh cá thể.﻿

Mảng thịt của Masan khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng tiêu dùng mới

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Ông lớn' Nhật Bản Sumitomo muốn đầu tư nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 và các dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Khánh Hòa

'Ông lớn' Nhật Bản Sumitomo muốn đầu tư nhà máy điện khí LNG Vân Phong 2 và các dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Khánh Hòa Nổi bật

VNPT rao bán cổ phần của một công ty với giá hơn 275.000 đồng/cp

VNPT rao bán cổ phần của một công ty với giá hơn 275.000 đồng/cp Nổi bật

Ông Lê Viết Hải Sơn đảm nhận vị trí CEO Chicilon Media

Ông Lê Viết Hải Sơn đảm nhận vị trí CEO Chicilon Media

10:00 , 11/08/2025
Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt chuyển trái phiếu thành cổ phiếu

Doanh nghiệp bất động sản ồ ạt chuyển trái phiếu thành cổ phiếu

09:09 , 11/08/2025
Công bố 10 Công ty tư nhân Thực phẩm - Đồ uống nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Công bố 10 Công ty tư nhân Thực phẩm - Đồ uống nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

08:01 , 11/08/2025
VNC - Tiềm năng bứt phá của một doanh nghiệp kỳ cựu hơn 65 năm tuổi

VNC - Tiềm năng bứt phá của một doanh nghiệp kỳ cựu hơn 65 năm tuổi

08:00 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên