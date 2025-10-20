Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu ngân hàng phiên 20/10 nằm sàn la liệt, bất ngờ với 2 mã tăng giá

20-10-2025 - 15:16 PM | Tài chính - ngân hàng

Có 25/27 cổ phiếu ngân hàng giảm giá trong phiên 20/10, trong đó 10 mã nằm sàn.

Phiên 20/10, thị trường chứng khoán Việt Nam "rực lửa", chứng kiến mức giảm điểm kỷ lục. VN-Index hôm nay giảm tới 94,76 điểm (-5,47%) xuống còn 1.636,43 điểm. VN30 giảm 106,28 điểm (-5,38%) còn 1.870,86 điểm.

Cổ phiếu ngân hàng lao dốc với hàng loạt mã giảm sàn như SHB, MBB, VPB, TCB, HDB, TPB, VIB, STB, EIB, OCB.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu khác cũng gần giảm kịch biên độ như BID (-6,53%), MSB (-6,51%), CTG (-6,32%). Cổ phiếu ngân hàng vốn hóa cao nhất là VCB của Vietcombank cũng giảm tới 4,04% trong phiên hôm nay, đóng cửa ở giá 59.400 đồng/cp.

Các cổ phiếu trên UPCoM cũng giảm mạnh, trong đó BVB của BVBank -10,07%, PGB của PGBank -7,25%,…

Trong khi đó vẫn có 2 cổ phiếu ngân hàng tăng giá hôm nay là VAB của VietABank và NCB của Ngân hàng Quốc dân (NCB). Cụ thể, VAB đóng cửa ở mức 11.750 đồng/cp, tăng 3,98%; NVB đóng cửa 15.400 đồng/cp, tăng 1,99%.

Trước đó, trong phiên sáng 20/10, VAB và NCB đều tăng mạnh, có thời điểm tăng kịch trần. VAB có lúc đạt 12.050 đồng/cp (+6,6%), NVB có lúc đạt 16.600 đồng/cp (+10%).

Mới đây, VAB là một trong những ngân hàng đầu tiên đã công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá nhiều cổ phiếu ngân hàng trong phiên hôm nay, như CTG của VietinBank (269 tỷ đồng), STB của Sacombank (221 tỷ đồng), SHB (138 tỷ đồng),…

Cổ phiếu ngân hàng phiên 20/10 nằm sàn la liệt, bất ngờ với 2 mã tăng giá- Ảnh 1.

Cổ phiếu ngân hàng chìm trong biển lửa phiên 20/10

 

Lan Anh

An ninh tiền tệ

