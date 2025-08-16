Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm, Tập đoàn MCST (ALV) chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 70%

16-08-2025 - 08:30 AM

Cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm, Tập đoàn MCST (ALV) chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 70%

Ngày 11/8, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Tập đoàn MCST (Mã CP: ALV).

Theo nghị quyết HĐQT của công ty, ngay sau khi có thông báo của UBCK Nhà nước, công ty sẽ triển khai phát hành 3,96 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 70%. Đây là một trong những doanh nghiệp có mức trả cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất từ đầu năm 2025 đến nay.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 56,58 tỷ đồng lên 96,18 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2024 tăng trưởng tích cực

Năm 2024, MCST ghi nhận doanh thu 274 tỷ đồng, tăng gần 15% so với 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng, tăng gần 58%. EPS đạt 2.180 đồng/cổ phiếu.

Công ty cho biết toàn bộ tăng trưởng này đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi thay vì các khoản lợi nhuận bất thường.

Nhờ kết quả này, tính đến cuối năm 2024, công ty có khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 40,6 tỷ đồng trên tổng vốn chủ sở hữu 97,6 tỷ đồng. Như vậy gần như toàn bộ lợi nhuận tích lũy sẽ được dùng để tăng vốn, tiếp tục đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 17/7, công ty đã ký kết các hợp đồng giá trị lớn để phục vụ cho hoạt động kinh doanh than. Theo đó, công ty đã đầu tư hệ thống tuyển rửa than công suất 80-100 tấn giờ và ký kết các hợp đồng mua bán than cục trị giá 86,3 tỷ đồng với Tổng Công ty Đông Bắc.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ALV của công ty đã ghi nhận đà tăng mạnh kể từ cuối tháng 7 đến nay. Chốt phiên 15/8, ALV đóng cửa ở mức 15.300 đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm.

Cổ phiếu tăng gấp đôi từ đầu năm, Tập đoàn MCST (ALV) chuẩn bị trả cổ tức tỷ lệ 70%- Ảnh 1.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

DN có doanh thu chỉ kém Petrolimex, Vingroup và vượt xa Thế Giới Di Động, Hòa Phát, sắp chi 250 tỷ trả cổ tức

Hai mã Bluechips bị khối ngoại "thẳng tay" bán ròng nghìn tỷ trong tuần 11-15/8, ngược chiều cổ phiếu chứng khoán được gom mạnh

Cựu chủ tịch Chứng khoán VIX bất ngờ được bổ nhiệm làm Chủ tịch VTGS

00:10 , 16/08/2025
Cổ phiếu ngân hàng 'xả vai' sau màn trình diễn chất ngất

17:57 , 15/08/2025
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”

17:30 , 15/08/2025
Tung gần 900 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần, tự doanh CTCK đang săn lùng mã nào nhiều nhất?

17:14 , 15/08/2025

