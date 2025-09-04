Cổ phiếu thép hút mạnh dòng tiền

Sắc xanh trở lại nhóm vốn hoá lớn VN30, áp đảo 22/30 cổ phiếu. VCB đứng đầu nhóm dẫn dắt thị trường, đóng góp tới 3,7 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu ngân áp đảo ở top đầu với VPB, LPB, CTG, MSB. Đây cũng đồng thời là những mã thanh khoản cao. SHB, VPB lần lượt đứng thứ 2 và 3, tuy nhiên SHB điều chỉnh nhẹ.

VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm.

Trong khi đó, VPB tăng hơn 1% sau thông tin mới về kế hoạch IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) của công ty con - Chứng khoán VPBank (VPBankS). VPBankS vừa công bố nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về việc nâng kế hoạch lợi nhuận năm 2025 từ 2.003 tỷ đồng thành 4.450 tỷ đồng.

VPBankS dự kiến phát hành tối đa 25% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, tương ứng 375 triệu cổ phiếu. Sau chào bán, số lượng cổ phiếu tối đa sẽ đạt 1,875 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ 18.750 tỷ đồng - lớn thứ 3 toàn ngành.

Theo sau nhóm ngân hàng, HPG tăng mạnh 6%, cùng với các cổ phiếu thép trở thành động lực quan trọng kéo VN-Index bứt phá. Khối ngoại cũng đảo chiều mua ròng mạnh HPG hơn 670 tỷ đồng. Thanh khoản HPG cao nhất toàn sàn, hơn 4.100 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần mã đứng thứ 2.

Hòa Phát vừa ra lò mẻ gang đầu tiên từ lò cao số 2 của dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Tổng công suất của khu liên hợp đạt 12 triệu tấn/năm, riêng thép cuộn cán nóng 9 triệu tấn/năm. Cổ phiếu thép còn có TLH, HSG, NKG tăng trần. Các mã TVN, VGS, SMC… đều tăng 3-4%.

Trong khi đó, cổ phiếu “nóng” vừa qua như bất động sản hạ nhiệt. CII, DXG, PDR, CEO, NVL, GEX, IJC… điều chỉnh.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,99 điểm (0,89%) lên 1.696,29 điểm. HNX-Index tăng 1,29 điểm (0,46%) lên 283,99 điểm. UPCoM-Index tăng 0,8 điểm (0,72%) lên 111,85 điểm.

Thanh khoản nhích nhẹ với phiên trước, giá trị giao dịch HoSE vượt 39.500 tỷ đồng. Khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng còn 857 tỷ đồng, tập trung vào VPB, VHM, MSN, MWG, GEX, DXG…