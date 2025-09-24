Cổ phiếu Thuduc House (TDH) tăng kịch trần sau tin thắng kiện vụ án hoàn thuế 365 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán hồi phục, cổ phiếu Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House, mã: TDH) cũng bật tăng mạnh mẽ. Thị giá TDH tăng kịch trần, “trắng bên bán” qua đó tiến lên mốc 5.120 đồng/cp, cao nhất trong vòng hơn 1 tháng qua. Thanh khoản khá sôi động với hơn 770 nghìn cổ phiếu được khớp lệnh.

Diễn biến hưng phấn trên giá cổ phiếu TDH đến sau thông tin thắng kiện mới đây của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 23/09/2025, Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính "Khiếu kiện quyết định hành chính" giữa CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức và Chi cục Thuế Khu vực II (trước đây là Cục Thuế TP.HCM).

Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trưởng Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Theo đó, Tòa tuyên hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,7 tỷ đồng (tính đến ngày 25/12/2020). Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm: quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Vụ việc bắt nguồn từ giai đoạn 2017-2020, khi một số lãnh đạo cũ của TDH cấu kết với các đối tượng bên ngoài thực hiện hành vi lừa đảo, lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT và chiếm đoạt 365,5 tỷ đồng của nhà nước. Trong vụ án hình sự, Tòa án đã tuyên buộc TDH phải hoàn trả số tiền này cho Cục Thuế, đồng thời cũng buộc 18 bị cáo phải liên đới bồi hoàn lại cho TDH tổng số tiền hơn 340 tỷ đồng.

Về phía doanh nghiệp, ThuDuc House cho rằng số tiền phạt chậm nộp phát sinh từ số tiền 365 tỷ đồng là do các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt, nên ThuDuc House không có trách nhiệm nộp khoản phạt chậm trả.

Do đó, ngày 27/5/2024, ThuDuc House đã có đơn khởi kiện hành chính đến Tòa án nhân dân TP.HCM đề nghị tuyên hủy toàn bộ các quyết định hành chính của Cục Thuế TP.HCM liên quan đến việc truy thu số tiền chậm nộp cũng như các quyết định cưỡng chế mà Cục Thuế TP.HCM đang áp dụng đối với doanh nghiệp này

Về tình hình kinh doanh quý 2/2025, ThuDuc House ghi nhận lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều so với mức lỗ 26 tỷ đồng cùng kỳ. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp TDH báo lãi sau khi tiến hành tái cấu trúc toàn diện. Trước đó, trong quý 1/2025, ThuDuc House đã ghi nhận lãi sau thuế 5,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, ThuDuc House ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 19 tỷ đồng.

Trong năm 2025, TDH đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất hơn 235 tỷ đồng (gấp 2,7 lần năm trước) và lãi ròng hơn 66 tỷ đồng. Nếu hoàn thành mục tiêu này, TDH sẽ tránh được việc bị hủy niêm yết bắt buộc do 2 năm trước đó (2023-2024) đều lỗ.