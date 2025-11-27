Sau giai đoạn thăng hoa lập đỉnh mới, cổ phiếu Vietjet (VJC) của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo quay đầu giảm mạnh. Thậm chí, VJC còn giảm hết biên độ ngày 27/11 với dư bán giá sàn gần 600 nghìn đơn vị tính đến hết phiên sáng. Áp lực chốt lời là một trong những nguyên nhân khi cổ phiếu này trước đó đã tăng hơn gấp đôi từ đầu năm.

Trong một diễn biến liên quan, HDBank vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán số lượng cổ phần Vietjet mà ngân hàng đang sở hữu. Tuy nhiên, ngân hàng chưa công bố chi tiết phương án. Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của Vietjet, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của Vietjet.

Trước đó, Vietjet đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước. Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ở mức 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2025, thị trường phát hành trong nước, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 24/11/2030. Vietjet hoàn tất việc phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư trong ngày 24/11/2025. Đây là lô trái phiếu thứ 4 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).

Bên cạnh đó, Vietjet còn đang có kế hoạch phát hành 118,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông nắm 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu . Thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2025 đến quý 1/2026, sau khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietjet sẽ tăng từ 5.916 tỷ đồng lên 7.100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ số vốn tăng thêm 1.183 tỷ đồng sẽ được Vietjet sử dụng để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức mạnh thị trường, cải thiện năng lực đấu thầu và đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.﻿

Về tình hình kinh doanh quý 3/2025, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet đạt 16.728 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 393 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 52.329 tỷ đồng doanh thu, 1.987 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28% so với cùng kỳ 2024.

Đến hết tháng 9/2025, Vietjet khai thác tới 219 đường bay (169 quốc tế, 50 nội địa), vận chuyển 21,5 triệu lượt khách với 98 tàu bay, hệ số sử dụng ghế 86% và độ tin cậy kỹ thuật 99,72% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.