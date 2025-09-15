Cổ phiếu Vietnam Airlines vượt đỉnh lịch sử

Nhóm ngân hàng là đầu tàu kéo chỉ số, trong đó BID (+3,1%), CTG (+2,8%), TCB (+2,1%), STB (+2,2%). Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN (+2,9%), HPG (+1,1%), GAS (+1,1%) cũng đồng loạt tăng giá, tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ở chiều ngược lại, VHM gây sức ép khi giảm gần 2%, trở thành mã lấy đi nhiều điểm số nhất khỏi VN-Index . Ngoài ra, một số cổ phiếu khác như HDB, VPB, VNM, NVL cũng ghi nhận điều chỉnh nhẹ.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng là đầu tàu kéo chỉ số.

Theo thống kê đóng góp điểm số, BID, CTG, HVN, VIX và MSN là những mã hỗ trợ tích cực nhất cho chỉ số chung, trong khi VHM là lực cản lớn nhất trong phiên hôm nay.

Đáng chú ý, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines tăng trần, vượt đỉnh lịch sử lên 36.300 đồng/cổ phiếu trong phiên hôm nay. Bên bán gần như trống trơn, trong khi dư mua giá trần còn tới 2,7 triệu cổ phiếu.

Thông tin kỳ vọng hỗ trợ cho HVN đến từ việc Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán. Nghị định này cho phép trong trường hợp đặc biệt vì nhiệm vụ kinh tế - xã hội , an ninh - quốc phòng, Thủ tướng có quyền quyết định không áp dụng quy định hủy bỏ niêm yết bắt buộc.

Điều khoản mới mở ra khả năng HVN sẽ không bị hủy niêm yết bắt buộc, dù trước đó HoSE từng có văn bản cảnh báo rủi ro này. Nhờ vậy, tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa, cổ phiếu bật tăng mạnh mẽ. Dù vậy, bức tranh tài chính của Vietnam Airlines vẫn còn nhiều thách thức. 6 tháng đầu năm 2025, hãng lỗ lũy kế gần 27.400 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 3.100 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,49 điểm (1,06%) lên 1.684,07 điểm. HNX-Index tăng 4,18 điểm (1,51%) lên 280,69 điểm. UPCoM-Index tăng 0,34% lên 110,46 điểm.

Thanh khoản gia tăng, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 37.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.400 tỷ đồng, tập trung vào FPT, HPG, STB, SSI, CTG…