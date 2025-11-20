Cổ phiếu Vingroup tăng gấp 5,5 lần từ đầu năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp lọt top 100 người giàu nhất thế giới

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) tiếp tục nối dài chuỗi ngày tăng giá vượt đỉnh. Trong phiên ngày 20/11, VIC có thời điểm tăng hơn 4% đẩy vốn hóa thị trường của Vingroup lên gần 900.000 tỷ đồng (~34 tỷ USD). Con số này đưa tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vững vàng ở vị trí số 1 toàn sàn chứng khoán.

Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng gấp hơn 5,5 lần. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán Việt Nam cũng tăng vọt ước tính vào khoảng hơn 500.000 tỷ đồng (bao gồm cả sở hữu trực tiếp và gián tiếp). Ngoài ra, một phần không nhỏ tài sản của ông Vượng còn nằm tại VinFast – doanh nghiệp Việt đang niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 8 tỷ USD.

Theo cập nhất từ Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính đến ngày 19/11 vào khoảng gần 21 tỷ USD, xếp thứ 116 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Con số này đưa ông Vượng vượt qua Eri Li, Chủ tịch Geely Holding Group – một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc.

Trở lại với Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề, gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Theo đó, cổ đông Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng, với tỷ lệ 1:1. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV này, thời điểm cụ thể giao cho HĐQT Vingroup quyết định. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Một nội dung khác cũng được thông qua là việc bổ sung thêm một số ngành, nghề kinh doanh mới, gồm sản xuất sắt, thép, gang; đúc sắt, thép; rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc; hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong chín tháng đầu năm 2025 của Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chín tháng đầu năm 2025 đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024, hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với 31 tháng 12 năm 2024 và là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.