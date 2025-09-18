Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu VMD của Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo

18-09-2025 - 10:21 AM | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu VMD của Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo

HoSE đã có quyết định đưa cổ phiếu VMD của Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2025.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đơn vị này đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu CMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025.

Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu VMD của Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, đầu tháng 9/2025, HoSE đã có văn bản gửi Vimedimex liên quan đến việc công bố thông tin.

Theo văn bản này, thời điểm hiện nay, Vimedimex chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2025 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trong một diễn biến khác, bà Trần Mỹ Linh- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vimedimex, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (MCK: HBS, sàn HNX) nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8.

Bà Trần Mỹ Linh sinh năm 1982, trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ. Trước đó bà giữ chức Phó Tổng giám đốc HBS từ tháng 9/2022.

Ngoài ra, bà Mỹ Linh còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang, Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty TNHH Bất động sản Thiên Khánh.

Trước đó, ông Lê Đình Dương đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 vì một số lý do công việc của cá nhân. Tuy nhiên, ông Dương vẫn tiếp tục gắn bó với HBS ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/8/2025. Theo Báo cáo quản trị năm 2024 của Chứng khoán Hòa Bình, tính đến ngày 31/12/2024, ông Lê Đình Dương nắm giữ hơn 6,5 triệu cổ phiếu HBS, tương ứng 19,71% vốn doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Tùng (SN 1995)- Chủ tịch HĐQT Vimedimex, cũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT HBS. Ông Lê Xuân Tùng và ông Lê Đình Dương được biết đến là con trai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan.

Bà Loan từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vimedimex trước khi bị bắt hồi tháng 11/2021 liên quan vụ án đấu giá 16.000m2 đất ở Đông Anh.

Ngày 4/9/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt bà Loan mức án 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản"; phạt hành chính 40 triệu đồng bổ sung ngân sách.

PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh

VCBS: VN-Index có thể lên 1.854 điểm vào cuối năm nhưng chắc chắn không tránh khỏi biến động mạnh Nổi bật

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực?

Tài sản số là chìa khoá đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính hàng đầu khu vực? Nổi bật

Gần 3 tỷ USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin chỉ sau 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra?

Gần 3 tỷ USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin chỉ sau 7 ngày: Chuyện gì đang xảy ra?

05:37 , 18/09/2025
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/9/2025

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 18/9/2025

05:00 , 18/09/2025
Nhìn lại những cơn "sóng thần" tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam

Nhìn lại những cơn "sóng thần" tăng trưởng của chứng khoán Việt Nam

00:17 , 18/09/2025
“Siêu cá mập” quy mô 2 tỷ USD chỉ ra ba động lực cho chứng khoán Việt Nam bước vào sóng tăng mới

“Siêu cá mập” quy mô 2 tỷ USD chỉ ra ba động lực cho chứng khoán Việt Nam bước vào sóng tăng mới

00:04 , 18/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên