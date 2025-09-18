Cổ phiếu VMD của Vimedimex bị đưa vào diện cảnh báo

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), đơn vị này đã có quyết định về việc đưa cổ phiếu CMD của Công ty CP Y Dược phẩm Vimedimex vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025.

Nguyên nhân là vì tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa

Trước đó, đầu tháng 9/2025, HoSE đã có văn bản gửi Vimedimex liên quan đến việc công bố thông tin.

Theo văn bản này, thời điểm hiện nay, Vimedimex chưa thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2025 (riêng và hợp nhất) bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy định.

HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trong một diễn biến khác, bà Trần Mỹ Linh- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vimedimex, được bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Hòa Bình (MCK: HBS, sàn HNX) nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/8.

Bà Trần Mỹ Linh sinh năm 1982, trình độ Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ. Trước đó bà giữ chức Phó Tổng giám đốc HBS từ tháng 9/2022.

Ngoài ra, bà Mỹ Linh còn là người đại diện tại một số doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang, Công ty cổ phần Phát triển Nhà ở Bắc Từ Liêm, Công ty TNHH Bất động sản Thiên Khánh.

Trước đó, ông Lê Đình Dương đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Hòa Bình nhiệm kỳ 2023-2028 vì một số lý do công việc của cá nhân. Tuy nhiên, ông Dương vẫn tiếp tục gắn bó với HBS ở vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/8/2025. Theo Báo cáo quản trị năm 2024 của Chứng khoán Hòa Bình, tính đến ngày 31/12/2024, ông Lê Đình Dương nắm giữ hơn 6,5 triệu cổ phiếu HBS, tương ứng 19,71% vốn doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Lê Xuân Tùng (SN 1995)- Chủ tịch HĐQT Vimedimex, cũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT HBS. Ông Lê Xuân Tùng và ông Lê Đình Dương được biết đến là con trai của cựu Chủ tịch HBS Nguyễn Thị Loan.

Bà Loan từng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vimedimex trước khi bị bắt hồi tháng 11/2021 liên quan vụ án đấu giá 16.000m2 đất ở Đông Anh.

Ngày 4/9/2024, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã tuyên phạt bà Loan mức án 36 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản"; phạt hành chính 40 triệu đồng bổ sung ngân sách.