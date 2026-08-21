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Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng

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Người có tên trong danh sách sau nằm trong diện bị cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thuế cơ sở 3 tỉnh Gia Lai vừa công khai danh sách các quyết định chấm dứt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với người nộp thuế trên địa bàn.

Theo danh sách được công khai, có 37 trường hợp được cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của các quyết định cưỡng chế. Biện pháp cưỡng chế trước đó được áp dụng là trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng theo quy định về quản lý thuế.

Các quyết định chấm dứt cưỡng chế được công khai có ngày chấm dứt hiệu lực từ 01/07/2026 đến 18/08/2026.

Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng- Ảnh 2.
Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng- Ảnh 3.
Cơ quan Thuế thông báo: Người có tên trong danh sách sau đây bị phong tỏa tài khoản ngân hàng- Ảnh 4.

Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Khi nào người nộp thuế bị phong tỏa tài khoản?

Phong tỏa tài khoản ngân hàng là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 215/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp bị cưỡng chế, trong đó có nội dung cưỡng chế đối với người nộp thuế trong trường hợp sau:

- Nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày tính từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

- Người nộp thuế vẫn đang còn tiền thuế nợ mà có hành vi bỏ trốn hoặc tẩu tán tài sản.

Như vậy, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế quá 90 ngày thì cơ quan thuế có thẩm quyền có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế phong toả tài khoản ngân hàng của người nộp thuế.

Trước khi ban hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ rà soát, xác minh thông tin về tài khoản của người nộp thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng khác. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế có thể yêu cầu cung cấp thông tin về số tài khoản, số dư và các thông tin giao dịch liên quan để phục vụ việc cưỡng chế.

Sau khi quyết định cưỡng chế được ban hành, quyết định và lệnh thu ngân sách nhà nước được gửi đến người nộp thuế và ngân hàng, tổ chức tín dụng nơi người nộp thuế mở tài khoản. Khi đó, ngân hàng thực hiện việc phong tỏa và trích số tiền trong tài khoản để nộp vào ngân sách nhà nước theo quyết định cưỡng chế.

Gỡ phong tỏa tài khoản như thế nào?

Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền nợ thuế bị cưỡng chế, hoặc ngân hàng đã trích đủ số tiền theo quyết định vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế.

Cơ quan thuế sẽ dự thảo, trình người có thẩm quyền ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định cưỡng chế, sau đó gửi quyết định này cho người nộp thuế và ngân hàng, Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng liên quan để chấm dứt việc cưỡng chế.

Linh San

An ninh tiền tệ

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