Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau

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Trong ngày 20/8, Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Tất cả các trường hợp bị cưỡng chế tài khoản đều đến từ lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.﻿

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long như sau:

STT Tên người nộp thuế Trích tiền từ tài khoản được mở tại Số tiền bị cưỡng chế 1 Lâm Hoài Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 24.906.471 đồng 2 Lâm Hoài Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 24.906.471 đồng 3 Lâm Hoài Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh 24.906.471 đồng 4 Lâm Hoài Thanh Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 24.906.471 đồng 5 Lâm Hoài Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long 24.906.471 đồng 6 Trầm Thị Phụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh 20.612.203 đồng 7 Lâm Hữu Tuấn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 27.905.092 đồng 8 Hộ Kinh Doanh Hưng Mỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 8.448.408 đồng 9 Nguyễn Thu Thuỷ Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh 10.931.698 đồng 10 Trịnh Thị Ngọc Phượng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 8.422.604 đồng 11 Nguyễn Thị Xê Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 10.054.021 đồng 12 Hộ Kinh Doanh Vệ Hào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Trà Vinh 39.576.175 đồng 13 Nguyễn Văn Phúc Anh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 11.158.066 đồng 14 Phạm Văn Phước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam 37.302.000 đồng 15 Phạm Văn Phước Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Trà Vinh 37.302.000 đồng 16 Liêu Chí Trung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 23.886.920 đồng 17 Liêu Chí Trung Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 23.886.920 đồng 18 Liêu Chí Trung Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc 23.886.920 đồng 19 Liêu Chí Trung Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh 23.886.920 đồng 20 Cao Anh Khoa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long 23.549.682 đồng 21 Kim Phai Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 14.915.945 đồng 22 Chung Ngọc Cảnh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 17.384.931 đồng 23 Chung Ngọc Cảnh Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 17.384.931 đồng 24 Chung Ngọc Cảnh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh 17.384.931 đồng 25 Lê Quốc Toàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 17.481.901 đồng 26 Lê Quốc Toàn Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 17.481.901 đồng 27 Chung Văn Phục Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 43.192.017 đồng 28 Chung Văn Phục Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 43.192.017 đồng 29 Phạm Văn Linh Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 18.401.828 đồng 30 Phạm Văn Linh Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh 18.401.828 đồng 31 Phạm Văn Linh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 18.401.828 đồng 32 Phạm Văn Linh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 18.401.828 đồng 33 Phạm Văn Linh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long 18.401.828 đồng 34 Sơn Thị Thu Hồng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 19.599.589 đồng 35 Phạm Thị Lệ Hà Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh 18.523.920 đồng 36 Nguyễn Thị Bạch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 15.225.668 đồng 37 Phạm Thị Hồng Nghĩa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh 38.854.512 đồng 38 Phạm Thị Hồng Nghĩa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 38.854.512 đồng 39 Phạm Thị Hồng Nghĩa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 38.854.512 đồng 40 Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai Phụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 63.601.386 đồng 41 Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai Phụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 63.601.386 đồng 42 Kim Thị Thanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 28.231.937 đồng 43 Kim Thị Thanh Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh 28.231.937 đồng 44 Trần Tấn Dũng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh 20.357.523 đồng

Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế có thông tin như trên.

Trong trường hợp ﻿số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thực hiện thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ phụ trách: Phan Quốc Chinh, email: pqchinh.tvi@gdt.gov.vn, số điện thoại: 0966979329.

Các Quyết định này chính thức ﻿có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 19/08/2026)