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Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, BIDV, VietinBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Trong ngày 20/8, Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long đăng tải loạt Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Tất cả các trường hợp bị cưỡng chế tài khoản đều đến từ lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.﻿

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long như sau:

STTTên người nộp thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chế
1Lâm Hoài ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh24.906.471 đồng
2Lâm Hoài ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh24.906.471 đồng
3Lâm Hoài ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh24.906.471 đồng
4Lâm Hoài ThanhNgân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại - Chi nhánh Sở Giao dịch 224.906.471 đồng
5Lâm Hoài ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long24.906.471 đồng
6Trầm Thị PhụngNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh20.612.203 đồng
7Lâm Hữu TuấnNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh27.905.092 đồng
8Hộ Kinh Doanh Hưng MỹNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh8.448.408 đồng
9Nguyễn Thu ThuỷNgân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh

 

Vượng - Chi nhánh Trà Vinh		10.931.698 đồng
10Trịnh Thị Ngọc PhượngNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh8.422.604 đồng
11Nguyễn Thị XêNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh10.054.021 đồng
12Hộ Kinh Doanh Vệ HàoNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Trà Vinh39.576.175 đồng
13Nguyễn Văn Phúc AnhNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh11.158.066 đồng
14Phạm Văn PhướcNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam37.302.000 đồng
15Phạm Văn PhướcNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Trà Vinh37.302.000 đồng
16Liêu Chí TrungNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh23.886.920 đồng
17Liêu Chí TrungNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh23.886.920 đồng
18Liêu Chí TrungNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc23.886.920 đồng
19Liêu Chí TrungNgân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh23.886.920 đồng
20Cao Anh KhoaNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long23.549.682 đồng
21Kim PhaiNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh14.915.945 đồng
22Chung Ngọc CảnhNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh17.384.931 đồng
23Chung Ngọc CảnhNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh17.384.931 đồng
24Chung Ngọc CảnhNgân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh17.384.931 đồng
25Lê Quốc ToànNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh17.481.901 đồng
26Lê Quốc ToànNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh17.481.901 đồng
27Chung Văn PhụcNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh43.192.017 đồng
28Chung Văn PhụcNgân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong43.192.017 đồng
29Phạm Văn LinhNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh18.401.828 đồng
30Phạm Văn LinhNgân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh18.401.828 đồng
31Phạm Văn LinhNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu18.401.828 đồng
32Phạm Văn LinhNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh18.401.828 đồng
33Phạm Văn LinhNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Long18.401.828 đồng
34Sơn Thị Thu HồngNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh19.599.589 đồng
35Phạm Thị Lệ HàNgân hàng Thương Mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Trà Vinh18.523.920 đồng
36Nguyễn Thị BạchNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh15.225.668 đồng
37Phạm Thị Hồng NghĩaNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Trà Vinh38.854.512 đồng
38Phạm Thị Hồng NghĩaNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh38.854.512 đồng
39Phạm Thị Hồng NghĩaNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh38.854.512 đồng
40Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai PhụngNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh63.601.386 đồng
41Hộ Kinh Doanh Vlxd Hai PhụngNgân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh63.601.386 đồng
42Kim Thị ThanhNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh28.231.937 đồng
43Kim Thị ThanhNgân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Số Vikki - Chi nhánh Trà Vinh28.231.937 đồng
44Trần Tấn DũngNgân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh20.357.523 đồng

Tại các Quyết định, cơ quan Thuế yêu cầu các ngân hàng thực hiện trích tiền từ các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế có thông tin như trên.

Trong trường hợp ﻿số tiền trên tài khoản của người nộp thuế nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Ngay trong ngày trích nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các ngân hàng thực hiện thông báo cho cơ quan quản lý thuế (bộ phận quản lý nợ) - Cán bộ phụ trách: Phan Quốc Chinh, email: pqchinh.tvi@gdt.gov.vn, số điện thoại: 0966979329.

Các Quyết định này chính thức ﻿có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 19/08/2026)

Cơ quan Thuế phát đi thông báo mới

Hà Giang

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