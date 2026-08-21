Nếu giảm 30% thuế, năm nay thu ngân sách giảm gần 3.200 tỷ

Sáng 21/8, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình của Chính phủ 3 nội dung: Cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp; việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.

Về chính sách giảm thuế, Bộ trưởng nêu rõ, dự thảo Nghị quyết quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú và doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý.

Với đề xuất này, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng gần 3.200 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng.

“Việc giảm thuế theo đề xuất nêu trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của các doanh nghiệp, cá nhân này”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói.

Nhằm kịp thời ban hành các chính sách, Chính phủ đề xuất xây dựng và ban hành dự án Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Quốc hội xem xét, thông qua ngay tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Theo ông Tuấn, việc trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tại kỳ họp này sẽ được áp dụng ngay trong quý III năm nay. Qua đó sẽ góp phần cải thiện dòng tiền, giảm áp lực tài chính và tác động tích cực ngay đến tâm lý người dân, doanh nghiệp so với việc trình Quốc hội xem xét, thông qua vào tháng 10.

“Được giảm thuế, hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp chủ động quyết định mua sắm, tái đầu tư, tránh bỏ lỡ cơ hội, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững”, ông Tuấn bày tỏ.

Quang cảnh phiên họp ngày 21/8. Ảnh: Như Ý.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, đa số ý kiến nhất trí với đề xuất giảm thuế của Chính phủ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo có các giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia, tách, chuyển doanh thu.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị làm rõ cơ sở áp dụng thống nhất ngưỡng 10 tỷ đồng và giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả lĩnh vực; làm rõ cách xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp có kỳ tính thuế khác năm dương lịch, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.